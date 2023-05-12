好市多毒莓果風暴　嘉義店累積退貨391.1公斤

▲▼ 好市多莓果日前驗出A肝病毒，嘉市主動稽查全數下架 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

好市多販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」日前被抽驗出A肝病毒，嘉義市政府衛生局日前接獲食藥署通知，立即前往了解疑受病毒汙染的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓(有效日期：2023/9/19)」產品下架情形及後續處置方案，經查進貨有問題批號之產品共420包，已賣出176包，其餘均已全數下架並已全數消毒封裝後暫存於待銷毀區，後續依規定進行銷毀，該販售區域也完成清消作業；好市多嘉義店迄今累積退貨總重量計391.1公斤(含其他批號)。

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為預防有問題莓果進行加工，衛生局已於近日派員確認42家烘焙業者，是否有購入好市多「Kirkland Signature 科克蘭冷凍三種綜合莓」食材作為麵包、蛋糕或餅乾等食品，稽查結果業者均表示無使用該食材作為原料。

另食藥署公布邊境查驗4月11日從美國進口的「科克蘭冷凍藍莓」 ，於5月1日亦檢出A肝病毒，已隨即依規定全數退運或銷毀，並未流入市面。衛生局亦立即至好市多嘉義店進行現場稽查，確認目前通路已無銷售該產品，且相關莓果類產品均全數預防性下架，並設立民眾退貨辦理窗口。

嘉義市政府衛生局籲請曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療；同時也籲請臨床醫師診療發現疑似病例時請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播之可能性。

消費者退貨部分，衛生局表示，如有購買相關產品的消費者，好市多設有專屬退貨櫃台，可憑消費紀錄辦理退貨，有任何疑問可撥打客服電話449-9909(市話不加區碼、手機請加(02)洽詢。