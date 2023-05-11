獨／「林口王」獵地踢鐵板！噴4千萬蓋房失敗...全因這對兄弟

▲號稱營建業「林口王」的亞昕集團，2010年時與陳姓男子欲向美福集團黃姓兄弟及非婚生子陳峻忠、陳峻郎，購買林口15筆土地，因曲折過程慘踢鐵板。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

踢到鐵板！有「林口王」封號亞昕集團與陳欽諭，2010年相中美麗華集團3房黃榮圖在林口區土地，並推由陳與黃之子及非婚子女陳峻忠等6人簽立買賣協議書。亞昕更替陳峻忠、陳峻郎繳4000多萬遺產稅等費用，也約定「代支款」由賣土地扣除，陳2人更簽下本票。事後買賣因故破局，陳2人又將賣地錢花光，亞昕怒提告。士林地檢署偵結，依毀損債權罪將2人起訴。

美麗華集團家族黃榮圖（2011年去世）與大房育有5子，老大黃明山、老2黃明煌、老3黃明仁、老4黃明德、老5黃明堂，二房妻朱麗碧則生2子，黃志隆、黃志廷及非婚生子陳峻忠、陳峻郎，美福集團創辦人則為老3黃明仁。

起訴指出，亞昕集團與陳欽諭想購買由陳峻忠等人共同繼承座落林口區15筆土地，並於2010年9月3日推由陳欽諭與陳峻忠等6人簽立買賣協議，待繼承人繳納遺產稅後，辦理土地繼承登記，故約定由亞昕、陳欽諭代為繳納遺產稅及相關行政罰緩，待支款項再從買賣價款中扣除。

陳峻忠、陳峻郎因無力負擔遺產稅等費用，亞昕同意可各簽下2310萬3250元本票供擔保，2010年10月11日亞昕、陳欽諭也分別代陳氏兄弟繳納該土地遺產稅及違章案件罰緩各2310萬3249元、2310萬3250元。

亞昕2012年4月2日、2015年11月3日與陳欽諭簽立協議書，約定由亞昕購買陳的買賣協議書債權，並取得陳欽諭對陳氏兄弟等人所得代之款項債權權利。

豈料，半路殺出陳咬金！土地共同繼承人，跳出來提告稱有「優先承買權」，讓亞昕獵地動作緊急喊卡，經漫長訴訟後，判決將土地移轉登記給其他公同共有人，也就是黃氏家族其他人，宣告亞昕收購土地正式破局，協議無法履行，然而陳姓兄弟也無法清償先前代支款項。

▼亞昕集團向美福集團收購土地，慘遭滑鐵盧。（示意圖／pixabay）

亞昕只好持陳2人本票向士林地院聲請本票裁定，法院裁定准予強制執行，陳2人又提抗告、再抗告後，2017年經高等法院裁定再抗告駁回確定，亞昕終於取得強制執行名義。

陳2人明知亞昕已有執行權利，雙方也在2012年6月13日合意解除土地買賣契約，卻又在2020年8月19日，將其名下土地持分出售給其他堂姊黃秋香，並分別取得1175萬1621元，狡猾2人在拿到錢後，陳峻郎火速把錢匯給妻子，陳峻忠則陸續以現金、ATM等方式提領殆盡，以此方式處分財產，規避亞昕對債權強制執行損害亞昕。

被蒙在鼓裡的亞昕，直到2021年3月5日調閱其等財產所得資料時，才發現其等已經將土地持分出售給別人，苦等數年卻成空，決定對陳2人提告。

偵查時，陳峻郎坦承有將土地賣給堂姊，並把賣土地的錢拿來支付個人開銷，卻狡辯幫他繳納遺產稅及罰緩的是陳欽諭不是亞昕，更強調，陳欽諭是在2021年5月25日才將債權讓給亞昕，因此亞昕在當時並未取得任何執行名義；陳峻忠供述與陳峻郎一樣。

堂姊偵查時說，2人在將受強制執行之際，將土地持分出售給她，也取得土地出售款。

檢方根據土地買賣協議書、遺產稅、相關判決等，認亞昕與陳2人在2010年間，確實有代為繳納遺產稅等費用，且簽發同額本票供擔保，後因法院判決將土地應移轉登記給全體公同共有人，導致買賣破局，雙方2012年6月也合意解除。

而亞昕2012年、2015年間則向陳欽諭購買土地債權權利，取得陳代支遺產稅等費用，而陳兄弟2人明明可將賣給堂姊土地的錢還給亞昕，卻在拿到錢後火速花光，顯見2人自始無意償還，依毀損債權罪將2人起訴。

美福集團創辦人黃榮圖2001年去世，2015年卻發生排行第四兒子黃明德槍殺二哥黃明煌、三哥黃明仁，最後黃明德再自戕墜樓，成黃家最心痛回憶，豪門深似海的篇章，似乎也尚未完結。