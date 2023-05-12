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金馬影后陳淑芳為演戲刻意拔牙！？公開假牙黏牢牢秘訣！

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,陳淑芳,影后。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

金馬影后陳淑芳以精湛演技收穫滿滿掌聲，親和力十足的形象圈粉無數，堪稱「演藝圈資深女神」，這次淑芳阿姨來到大樹藥局擔任一日店長，不僅吸引眾多粉絲前往朝聖，也讓周邊居民驚喜不已，淑芳阿姨與民眾的互動熱絡，吸引店內湧進滿滿人潮。

陳淑芳阿姨分享自己84歲仍活力十足的秘訣，她認為保持年輕要「常運動、好好吃、保持心態年輕」。沒工作、天氣好的時候一定會外出散步，積極學習、接受新知、勇於嘗試。另外，要營養均衡、吃得好，不要覺得年紀比較大就沒有胃口，保持健康的食慾和身體，更要好好照顧自己的假牙。對於今天來到大樹藥局，她認為保健和維持年輕很重要，而這邊提供各式營養保健、婦嬰用品和醫材用品，並有專業藥師和服務人員可以諮詢。

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,陳淑芳,影后。（圖／業者提供）

淑芳阿姨也表示，「假牙對我來說真的很重要，因為老化，所以牙齒陸續掉。也有為了拍戲讓講話漏風，刻意去拔掉牙齒，所以很多缺牙。很多食物比較硬會讓我咬不動或容易讓假牙鬆脫，很多美食擺在眼前我都不敢享用，所以假牙戴的舒適、穩固讓我能穩穩戴一整天也是很重要。如果不夠穩戴得不舒適不只吃東西不方便、一整天也很難受。」淑芳阿姨更進一步分享，假牙配戴要選擇適合自己的款式和材質，並且每天要好好清洗和保養，使用適當的假牙黏著劑也是很重要的一環。

▲▼陳淑芳,保麗淨 。（圖／業者提供）

此次活動中，淑芳阿姨邀請現場的長輩們一起票選及分享那些難以啟齒的食物，包括了硬的食物如蘋果、花生，有嚼勁的牛肉乾和魷魚，以及會黏牙的食物如麻糬和粿等等。淑芳阿姨特別強調這些食物對於戴假牙的長輩來說是相當棘手的，因為牙齒不穩固，吃這些食物時可能會導致假牙鬆脫或滑動，影響食用體驗。

但淑芳阿姨也分享，這時候，她所使用的假牙黏著劑產品就派上用場——保麗淨全新配方好穩固舒適護齦假牙黏著劑。這款黏著劑除了12小時穩固，一整天讓假牙密合牙齦外，更添加了舒適緩衝配方，就像在堅硬地板上鋪起軟墊一樣舒服，能保護口腔健康，不傷害牙齒和牙齦。她說：「配戴假牙也能讓人自信，也是要記得要好好清潔假牙才能維持好的效果。」她更是展現親和力現場示範配戴假牙「沖、塗、咬」3步驟：用清水「沖」假牙，擦乾淨之後，接著「塗」上假牙黏著劑，最後戴上，輕輕「咬」合即可。保麗淨新品是金色包裝，精準管口配合「圓口畫笑臉」，舊有的藍綠色包裝則是「扁口點三點」口訣，假牙就能「穩噠噠」！取下假牙也也只需用溫水漱口後，用手指在牙齦邊緣輕輕一摳，就能將假牙輕鬆取下，同時淑芳阿姨也提醒，為使黏著劑發揮最佳黏著效果，飲用熱湯或熱飲時，盡量避免停留在口腔內的時間過久喔。

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,陳淑芳,影后。（圖／業者提供）

假牙除了要舒服配戴，清潔也相當重要，保麗淨假牙清潔錠經過實驗證實，99.9%除菌力#，能夠你一臂之力！每天晚上睡前將一顆假牙清潔錠放入40°C左右的溫水中（避免用熱水）、水量需蓋過假牙，將假牙浸泡5分鐘，之後用軟毛刷沾取溶液、刷洗假牙，刷洗乾淨之後用清水徹底沖洗即完成，步驟簡單，長輩也能輕鬆做。

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,陳淑芳,影后。（圖／業者提供）

保麗淨全新配方好穩固舒適護齦假牙黏著劑搭配保麗淨假牙清潔錠，不僅能夠讓長輩們享受這些美味的食物，還可以提高他們的自信心、舒適度和生活品質。使用保麗淨假牙黏著劑非常簡單，只需要跟著口訣做就可以讓假牙穩固舒適的固定一整天，讓長輩們不用擔心假牙的問題而放心享用美食，開懷大笑。即日起～5月底於全通路*購買保麗淨產品任兩件就送假牙浸泡盒（數量有限，依活動實際為準）。
購買連結：https://lihi3.cc/TvD78

#上海SGS實驗室測試
^依照每人飲食方法而有所不同
*不含全聯及部分藥局
如對產品有任何問題，請直接聯繫保麗淨消費者服務專線 0800-212-259。 使用前詳閱包裝外盒說明、警語及注意事項 北市衛器廣字第112050080號、衛署醫器輸壹字第001416號 保麗淨假牙黏著劑（未滅菌）、衛署醫器輸壹字第002055號保麗淨假牙清潔錠（未滅菌）、
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