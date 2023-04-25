水貨難防！購買假牙清潔錠認明中文包裝3重點、保障自身權益

▲保麗淨提醒消費者，購買商品時務必認明正貨為中文保麗淨包裝，避免影響到自身權益。（圖／保麗淨提供）

健康中心／綜合報導

家中長輩牙口差，開始戴上假牙，假牙黏著劑與清潔錠成為家中必備的消耗品，不過知名假牙清潔錠品牌保麗淨就提醒消費者，購買時務必仔細確認包裝上的相關資訊，以免購買到無詳載清楚資訊的水貨，如有產品變質或使用指引不清楚的狀況，恐影響到自身權益！保麗淨也提供幾項辨別方式，供消費者更簡單、快速地選擇正貨商品。

保麗淨指出，市面上出現許多保麗淨假牙黏著劑與假牙清潔錠的「水貨」，經常造成消費者疑慮，品牌表示：「水貨跟正貨最大的差異在於，水貨並無妥善的供應鏈，由於水貨商多為個人賣家或貿易商自行從海外平行輸入，相較大品牌的專業倉儲系統，水貨商可能沒有完善、專業的倉儲管理條件，因而提高產品受潮、保存不良等狀況，易有變質的風險。」品牌提醒：「進口商針對應有標示但沒有標示清楚，有可能是水貨！」

▲保麗淨假牙清潔錠。（圖／保麗淨提供）

簡單三步驟，認明正貨更安心

保麗淨建議消費者在購買假牙黏著劑及假牙清潔錠的時候，注意包裝上的3個部分，可降低買到水貨的風險：

1. 產品包裝需有中文保麗淨logo

2. 包裝上有提供0800-212-259消費者服務專線

3. 有中文的產品使用方式與注意事項。

亦或是認明代言人「陳淑芳阿姨推薦款」，皆為正貨辨別方式。根據品牌經驗表示，水貨的包裝資訊與經合法授權販賣通路所購買的商品常見不同的部分在於：英文指示不清、無0800售後服務電話、無中文說明標示、無商品保障及退換貨機制。

▲正貨商品包裝提供中文商標與詳細中文使用說明。（圖／保麗淨提供）

詳細使用說明、售後服務管道完善

其實假牙也跟真牙一樣需要好好保養，如果沒有做好清潔，可能引起一連串的口腔問題，像是口臭、細菌孳生、牙菌斑堆積，造成牙齦發炎，也因此保麗淨假牙清潔錠提供徹底清潔3步驟：1. 先用牙刷刷洗假牙（不使用牙膏），清洗假牙上顆粒較大的食物殘渣；2. 杯中倒入溫水直到蓋過假牙，放入清潔錠浸泡5分鐘，浸泡後直接使用軟毛刷刷洗；3. 配戴假牙前以清水沖洗再進行配戴。

使用方式如無正確指引，恐依循錯誤的使用方式、影響消費者權益，保麗淨進一步強調：「正貨商品都會有0800消費者服務專線，提供消費者有任何產品相關問題都可以詢問的管道，但水貨商可能就沒有提供完善的售後服務管道，消費者無法即時獲得協助。」

▲天天要放進嘴裡的假牙，無論假牙清潔錠或是假牙黏著劑當然都要更加留意產品細節。（圖／保麗淨提供）

若消費者還是不知如何辨別，保麗淨建議直接到藥局、大賣場或超市購買，而如果對於產品使用方式不清楚，亦可直接至藥局詢問藥師。畢竟是天天要放在嘴巴裡的東西，當然要更仔細一點才安心！