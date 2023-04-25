　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

水貨難防！購買假牙清潔錠認明中文包裝3重點、保障自身權益

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,水貨,正貨。（圖／翻攝自免費圖庫、保麗淨提供）

▲保麗淨提醒消費者，購買商品時務必認明正貨為中文保麗淨包裝，避免影響到自身權益。（圖／保麗淨提供）

健康中心／綜合報導

家中長輩牙口差，開始戴上假牙，假牙黏著劑與清潔錠成為家中必備的消耗品，不過知名假牙清潔錠品牌保麗淨就提醒消費者，購買時務必仔細確認包裝上的相關資訊，以免購買到無詳載清楚資訊的水貨，如有產品變質或使用指引不清楚的狀況，恐影響到自身權益！保麗淨也提供幾項辨別方式，供消費者更簡單、快速地選擇正貨商品。

保麗淨指出，市面上出現許多保麗淨假牙黏著劑與假牙清潔錠的「水貨」，經常造成消費者疑慮，品牌表示：「水貨跟正貨最大的差異在於，水貨並無妥善的供應鏈，由於水貨商多為個人賣家或貿易商自行從海外平行輸入，相較大品牌的專業倉儲系統，水貨商可能沒有完善、專業的倉儲管理條件，因而提高產品受潮、保存不良等狀況，易有變質的風險。」品牌提醒：「進口商針對應有標示但沒有標示清楚，有可能是水貨！」

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,水貨,正貨。（圖／保麗淨提供）

▲保麗淨假牙清潔錠。（圖／保麗淨提供）

簡單三步驟，認明正貨更安心

保麗淨建議消費者在購買假牙黏著劑及假牙清潔錠的時候，注意包裝上的3個部分，可降低買到水貨的風險： 

1. 產品包裝需有中文保麗淨logo 

2. 包裝上有提供0800-212-259消費者服務專線

 3. 有中文的產品使用方式與注意事項。

亦或是認明代言人「陳淑芳阿姨推薦款」，皆為正貨辨別方式。根據品牌經驗表示，水貨的包裝資訊與經合法授權販賣通路所購買的商品常見不同的部分在於：英文指示不清、無0800售後服務電話、無中文說明標示、無商品保障及退換貨機制。

▲▼ 保麗淨 。（圖／品牌）

▲正貨商品包裝提供中文商標與詳細中文使用說明。（圖／保麗淨提供）

  詳細使用說明、售後服務管道完善

其實假牙也跟真牙一樣需要好好保養，如果沒有做好清潔，可能引起一連串的口腔問題，像是口臭、細菌孳生、牙菌斑堆積，造成牙齦發炎，也因此保麗淨假牙清潔錠提供徹底清潔3步驟：1. 先用牙刷刷洗假牙（不使用牙膏），清洗假牙上顆粒較大的食物殘渣；2. 杯中倒入溫水直到蓋過假牙，放入清潔錠浸泡5分鐘，浸泡後直接使用軟毛刷刷洗；3. 配戴假牙前以清水沖洗再進行配戴。

使用方式如無正確指引，恐依循錯誤的使用方式、影響消費者權益，保麗淨進一步強調：「正貨商品都會有0800消費者服務專線，提供消費者有任何產品相關問題都可以詢問的管道，但水貨商可能就沒有提供完善的售後服務管道，消費者無法即時獲得協助。」

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,水貨,正貨。（圖／保麗淨提供）

▲▼保麗淨,假牙清潔錠,假牙黏著劑,水貨,正貨。（圖／保麗淨提供）

▲天天要放進嘴裡的假牙，無論假牙清潔錠或是假牙黏著劑當然都要更加留意產品細節。（圖／保麗淨提供）

若消費者還是不知如何辨別，保麗淨建議直接到藥局、大賣場或超市購買，而如果對於產品使用方式不清楚，亦可直接至藥局詢問藥師。畢竟是天天要放在嘴巴裡的東西，當然要更仔細一點才安心！

ET快訊
「吃飯1習慣」是大忌！醫驚吐21字下場
通勤族注意！台鐵明起大改點　6班特仕車「首推自由座」
快訊／《鬼滅》歌姬LiSA生了！　IG親發文報喜
快訊／爸拐杖爆頭殺女　檢察官訊後裁定結果出爐
母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　
快訊／高雄人倫悲劇！弟弟徒手「勒死哥哥」
年薪300萬卻超無感「跟領百萬一樣」　！1花費全場搖頭
凌晨才送女兒上班　她魂斷聯華火窟老父悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

水貨難防！購買假牙清潔錠認明中文包裝3重點、保障自身權益

日本人氣「2款冰餡甜點」來了！咬下爆巧克力、奶油　超商限定販售

乖乖公司提醒消費者　勿購買來路不明未經授權之仿冒乖乖周邊商品

「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」如何抱走500萬現金？全攻略都給你！

【廣編】LG祭出超狂全通路優惠　消費滿額送你暢遊韓國

豐原太平洋百貨母親節購物　樂翻天最高回饋28%

百縫直播阿林哥響應東森千萬直播造星計劃　培訓新直播主實戰開賣創百萬佳績

【廣編】高原騎士全球品牌大使抵台　與台北最火餐廳演繹「野出新風味」品酩體驗

日本控快看！限量「奶茶色行充、耳機」通通要收　超商獨家販售

超商「限量隨取卡」來了！集滿4字豪送電動機車　加碼抽愛馬仕包

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

水貨難防！購買假牙清潔錠認明中文包裝3重點、保障自身權益

日本人氣「2款冰餡甜點」來了！咬下爆巧克力、奶油　超商限定販售

乖乖公司提醒消費者　勿購買來路不明未經授權之仿冒乖乖周邊商品

「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」如何抱走500萬現金？全攻略都給你！

【廣編】LG祭出超狂全通路優惠　消費滿額送你暢遊韓國

豐原太平洋百貨母親節購物　樂翻天最高回饋28%

百縫直播阿林哥響應東森千萬直播造星計劃　培訓新直播主實戰開賣創百萬佳績

【廣編】高原騎士全球品牌大使抵台　與台北最火餐廳演繹「野出新風味」品酩體驗

日本控快看！限量「奶茶色行充、耳機」通通要收　超商獨家販售

超商「限量隨取卡」來了！集滿4字豪送電動機車　加碼抽愛馬仕包

「麗娜輪」辦理緊急應變演練　保障台南澎湖藍色公路航行安全

臉上長爛痘「三角死亡區」千萬別擠！　張齡予：嚴重可能腦膜炎

通勤族注意！台鐵明起386班大改點　6班特仕車「首推自由座」

味全龍培養投手有一套　餅總也關注曹祐齊生涯首勝

《鬼滅》歌姬LiSA生了！　IG親發文報喜：變成更堅強的自己

無名屍成大體老師有洋蔥　網看完《不良執念》簽署遺體捐獻

「吃飯1習慣」是大忌！醫驚吐21字下場　明明知道卻難改

快訊／大女兒廁所用太久慘被打死　檢將79歲行凶父責付給小女兒

水貨難防！購買假牙清潔錠認明中文包裝3重點、保障自身權益

快訊／高雄人倫悲劇！弟弟徒手「勒死哥哥」　見他斷氣報警

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

消費熱門新聞

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

韓式炸雞店開賣最新3款道地韓食

速食店「8大品項買1送1」連吃2周

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

染髮不掉色秘訣大公開

超商獨家販售「抹茶麻糬冰淇淋」

速食店戰斧雞腿桶下殺67折只有4天

全聯PO「雞湯文」被狂讚：真雞湯

超商限量奶茶色行充、耳機通通要收

超商隨取卡集4字送電動機車抽愛馬仕

仿冒太猖狂　憲哥親邀直播主站台打假

更多熱門

相關新聞

蔡阿嘎推薦假牙清潔錠嘎嬤笑嗨嗨

蔡阿嘎推薦假牙清潔錠嘎嬤笑嗨嗨

銀髮族的身體機能需要更多呵護，尤其是口腔健康更與生活品質息息相關，許多長輩都有裝假牙，但照顧假牙卻常常讓人頭大，天天清潔好花心力、不清潔更不安心，幫長輩準備方便又安心的假牙清潔錠，減少細菌滋生，把假牙跟真牙一起照顧好，才能為生活加分。

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

緊緊黏住家人的心！長輩戴著假牙也能穩固享樂活

緊緊黏住家人的心！長輩戴著假牙也能穩固享樂活

HONDA喜美TYPE R貿易商開始接單

HONDA喜美TYPE R貿易商開始接單

5分鐘假牙照顧好！全聯銀髮專區一次備齊

5分鐘假牙照顧好！全聯銀髮專區一次備齊

關鍵字：

保麗淨假牙清潔錠假牙黏著劑水貨正貨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面