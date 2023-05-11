快訊／貢寮海洋音樂祭回來了！　新北市府宣布今年將續辦

▲貢寮國際海洋音樂祭。（圖／新北市政府觀旅局提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市府原要永久停辦「貢寮國際海洋音樂祭」，消息一出震撼各界。不過，今（11）日晚新北觀光局發新聞稿宣布，市府已聽見樂迷、音樂圈人士懷念海祭的聲音，為了回應廣大樂迷的期待，市府今宣布再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

貢寮海洋音樂祭從2000年起已連續辦理19屆，但近年考量疫情停辦3年，市府原本表示將永久停辦該活動，引發外界熱議。觀旅局晚間急發新聞稿表示，新北市政府2023年河海音樂季，已規劃今年8月連續3個周末，於淡水漁人舞台及新北大都會公園連續開唱。市府今宣布再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

觀旅局指出，市府對於原創音樂的支持從來沒有中斷過，今年除了持續支持獨立音樂表演辦理河海音樂季，將獨立音樂舞台從淡水漁人舞台（原創音樂基地）延伸到新北大都會公園，大都會舞台與淡水漁人舞台同樣具有大眾捷運交通區位優勢，讓更多人可以一起共襄盛舉，而想要懷舊的樂迷朋友們，可以回到貢寮海祭，一起搖滾吶喊。

觀旅局強調，今年的河海音樂季，有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮的海祭台，提供樂迷更多參加原創音樂活動的時間與空間選擇，歡迎作伙來新北搖滾，支持臺灣原創音樂。

