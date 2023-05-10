中德外長會籌備「第七輪政府磋商」　秦剛：應堅持正道、反對新冷戰

▲大陸國務委員、外交部長秦剛與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在柏林會談。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長秦剛於當地時間9日在柏林與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行會談。雙方就第七輪中德政府磋商及俄烏衝突問題等交換意見。秦剛認為，面對各種全球性問題和挑戰，各國需要合作而不是對抗，需要相互尊重而不是相互指責，「中德應堅持正道，共同反對新冷戰、反對脫鈎斷鏈，為世界和平繁榮注入信心和動力。」

秦剛表示，中德都是有世界影響力的大國，在當今動亂交織的國際形勢下，應該加強對話與合作，「應共同籌備好第七輪中德政府磋商，做好設計、積累成果，為未來一個時期雙方各領域務實合作做出全面規劃。」

貝爾伯克指出，德國政府高度重視雙方高層交往和各領域交流合作，期待舉行德中第七輪政府磋商，「這將是疫情後首次線下磋商，也是兩國新一屆政府首輪磋商，願同中方以共同、可持續、行動為重點，推動磋商取得積極成果，特別是促進兩國在氣候變化、能源轉型、生物多樣性、青年交流等領域合作。」

在俄烏衝突方面，秦剛表示，烏克蘭問題高度複雜，簡單化、情緒化不是解決方案，只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件，才是出路，「中國不是衝突製造者，也不是衝突參與方，而是和平的倡導者，和談的推動者。希望德方發揮引領作用，為構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架提出具體方案。」

貝爾伯克則認為，烏俄衝突下沒有「中立」的一方，北京政府應該與俄羅斯劃清界線，中立就代表站在侵略者一方，「我們站在受害者這一邊。」