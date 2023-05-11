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快訊／五股槍手「爆頭射殺同事」！辯玩槍走火釀禍　2嫌遭羈押禁見

記者戴上容、閔文昱／新北報導

新北市一名24歲張姓男子9日晚間失蹤，事後遭發現陳屍收納箱內，棄置在五股區一處山谷，生前疑遭行刑式槍決。警方循線逮獲25歲姚男及協助棄屍的24歲梁男。姚起初辯稱張因為70萬元，舉槍自轟後腦勺，之後又改口，稱是死者把玩槍枝不慎走火。2名涉案犯嫌稍早均被檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

檢察官已於11日上午相驗張男遺體完畢，並定期解剖，以查明詳細死亡原因及相關細節。檢方訊後認為，姚男涉嫌殺人、遺棄屍體、槍砲，涉犯係5年以上重罪，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞；梁男涉嫌遺棄屍體，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼ 五股殺人棄屍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲五股槍殺案疑點多，姚姓男子與梁姓共犯遭羈押禁見 。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧這起事件，死者2張男、姚男及梁男過去曾是加油站同事，3人相識約6年，姚男現職為海鮮批發，張男則選擇從事房仲，3人保持連繫。死者張男9日外出後杳無音訊，昨（10）日下午2時許，張男雙親來到蘆洲警分局德音派出所報案，並表示兒子疑似在外欠債。

警調閱監視器畫面，發現張男在9日下午4時進入姚男住處後，就沒再出來。到了晚間約莫近8時許，姚男與梁男搬著一個長100公分、寬、高各50公分置物箱，之後開到新北市五股水碓觀景公園後方山區停留數分鐘後才離開。

▲姚男找共犯載屍畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲姚男找共犯載屍畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警方之後派員前往姚男住處查察，警問他「前一晚張是不是有到你家？」，姚男慌張回說「有」，警續問「那他人呢？」並指著外頭那雙鞋子「是不是張的」等話，姚男才說，張前一天晚上已舉槍自轟，遺體已棄置在水碓觀景公園後方山區，警之後通知消防人員協助前往搜索遺體及槍枝。

姚男向警方表示，張男說他父親投資失利，陸續向他借款70萬元，後又改口供稱，是張男自己投資買房欠資金為由向他借70萬，而前天下午4時許，張男再到他家位於新北市五股區登林路住處再商借50萬元，姚男拒絕，原以為張男會悻然離開。

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

未料，張男又對他聊起房產投資，說了句「不想讓家人知道他在外面有欠債」，便持槍抵住後腦杓自轟身亡；但之後姚又向警方改口，說是張拿出一把改造手槍把玩不慎走火，他因害怕才會找來不知情的梁男協助棄屍。不過姚男對於細節交代不清，且說詞漏洞百出，警方持保留態度，偵詢後依槍砲、殺人等罪嫌，於今天早上將姚、梁兩男移送法辦。稍早涉案2人均被檢方聲請羈押禁見獲准。

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