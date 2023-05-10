五股男遭轟腦槍殺棄屍！傳親哥是新北市府副發言人　市府不願證實

▲張男遭好友槍殺，據傳他親哥是新北市政府副發言人張劭斌。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市25歲姚姓男子與同事張男有70萬元的金錢糾紛，竟近距離持槍朝張男後腦勺開槍，再將屍體裝進透明收納箱，載往五股山林中棄屍。據傳，死者張男是新北市副發言人張劭斌的親弟弟，還有目擊者看到張劭斌10日匆忙趕往警局關切。對此，新北市府從上到下全面封口，市府高層不正面證實，僅說「能理解家屬悲傷心情」。

據了解，24歲張男昨（9日）出門後音訊全無，父母察覺不對勁，隨即報警處理。警方獲報後，循線找到姚男，全案因此曝光。姚男坦言，張男昨與他曾發生糾紛，2人相約到五股水碓公園附近談判，但警方到姚男所說的地點後，竟發現張男陳屍該處。

▼姚姓兇嫌（左）與張姓死者（右）是6年好友，竟痛下殺手，傳死者親哥是新北市府副發言人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

姚男供稱，他和死者是加油站的同事，認識6年，日前張男因父親玩股票失利，向姚先借20萬，後來再借50萬週轉，但前債未清。昨9日晚間6時許，張男又到姚男登林路家裡要再借50萬，雙方起爭執，不料途中突然拿槍朝自己後腦勺開槍。事後，他用棉被裹屍，將張男遺體裝在透明收納箱，再與共犯梁男一同開車載屍到五股區外寮路丟棄。

姚男到案後矢口否認殺人，堅稱張男舉槍朝後腦勺自轟。事後，警方在姚車內找到槍枝，但對他說詞持保留態度，將再深入調查。據知情人士透露，死者後腦有槍傷，研判兇手是近距離槍決死者，在現場留下大量血跡，手段相當兇殘。

另外，現場還遺留擦拭傷口止血的衛生紙，以及疑似用來包裹屍體的棉被，死因疑為失血過多。儘管姚男矢口否認犯案，但警方已找到槍枝，後續將依槍砲彈藥、殺人罪將其移送。至於詳細案發原因及經過，仍待檢警進一步調查釐清。

據傳，死者張男為新北市副發言人張劭斌親弟弟，也有目擊者看到張劭斌昨急急忙忙前往警局關心。張男遺體被找到時，張劭斌還有現場關切。對此，新北市府從上到下全面封口，市府高層不正面證實，僅說「能理解家屬悲傷心情」。

▼兇嫌犯案槍枝曝光。（圖／記者陳以昇攝）