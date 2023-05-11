新北行刑式轟頭疑點多！嫌推翻「自殺」再辯：玩槍不慎走火

▲五股槍殺案疑點多，姚姓男子今天早上疑送至地檢署 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市24歲張姓男子9日晚間失蹤，被人發現陳屍置物箱，遺棄在五股山林，警方循線逮捕25歲姚及協助棄屍的梁男，姚起初辯稱張因為70萬元，舉槍自轟後腦勺，之後又改口，稱是死者把玩槍枝不慎走火。警方仍懷疑是姚男開槍殺張，再夥同梁男棄屍，訊後依槍砲、殺人罪嫌等罪嫌移送法辦。

據了解，死者24歲張男、26歲姚男及24歲梁男過去曾是加油站同事，3人相識約6年，姚男現職為海鮮批發，張男則選擇從事房仲，3人保持連繫。死者張男9日外出後杳無音訊，昨(10)日下午2時許，張男雙親來到蘆洲警分局德音派出所報案，並表示兒子疑似在外欠債。

警調閱監視器畫面，發現張男在從9日下午4時後，進入25歲姚男住處，就沒再出來。到了晚間約莫近8時許，姚男與梁男搬著一個長100公分、寬、高各50公分置物箱，之後開到新北市五股水碓觀景公園後方山區停留數分鐘後才離開。

▲姚男找共犯載屍畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方之後派員前往姚男住處查察，警問他「前一晚張是不是有到你家？」，姚男慌張回說「有」，警續問「那他人呢？」並指著外頭那雙鞋子「是不是張的」等話，姚男才說，張前一天晚上已舉槍自轟，遺體已棄置在水碓觀景公園後方山區，警之後通知消防人員協助前往搜索遺體及槍枝。

姚男向警方表示，張男說他父親投資失利，陸續向他借款70萬元，後又改口供稱，是張男自己投資買房欠資金為由向他借70萬，而前天下午4時許，張男再到他家位於新北市五股區登林路住處再商借50萬元，姚男拒絕，原以為張男會悻然離開。

未料，張男又對他聊起房產投資，說了句「不想讓家人知道他在外面有欠債」，便持槍抵住後腦杓自轟身亡；但之後姚又向警方改口，說是張拿出一把改造手槍把玩不慎走火，他因害怕才會找來不知情的梁男協助棄屍。

▲兇嫌犯案槍枝曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

姚男雖堅稱沒有殺人，是張男自轟所為，但兩次說詞不同，當天張男「自轟」細節姚又交代不清，加上既然張是自殺，為何要大費周章到山區棄屍？且原本辯稱槍枝已隨遺體丟棄在五股山區，事後卻在五股區中興路一段姚男座車後車廂內找到，說詞漏洞百出。

警方對他詞持保留，後續將採集槍枝握把跡證，比對是死者還是姚男握持，警偵詢後依槍砲、殺人等罪嫌，於今天早上將姚、梁兩男移送法辦。