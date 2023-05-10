7寶媽被出征！網質疑「3孩自學狀況」　高雄教育局調查結果曝

▲林叨媽媽Sydney堅持婚後不避孕。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

記者許宥孺／高雄報導

網紅「林叨囝仔」媽媽Sydney近日爭議頻傳，網友狂挖她黑料，指去年11月懷第7胎時，揹著小孩滑雪、深蹲跳，拿女兒當肉墊，也有網友質疑孩子的自學方式。對此，高雄市教育局表示，今年訪視結果良好，每年度繳交的學習壯壯報告書也符合非學校型態實驗教育計畫申請書。

Sydney日前挺八月大孕肚，和老公登上志佳陽大山，路程單程約8.3公里、海拔落差1760公尺，事後也感動於山頂打卡：「孕婦真的完成了！等於爬了三座101大樓。」貼文一出掀起討論，有山友就翻出1年前的意外，稱她過去懷第六胎時，就曾因爬山骨折。

▲林叨媽媽Sydney挺孕肚登山惹議。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

還有網友挖出，她曾將嬰兒揹在胸前滑雪，自己身上穿戴護具，孩子卻沒有任何防護，被酸是拿孩子當肉墊。也有網友質疑3位孩子的自學狀況是否屬實。

對此，高雄市教育局表示，目前該家庭共3名國小學生申請個人非學校型態實驗教育，高雄市非學校型態實驗教育申請案依「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」規定辦理，由各具專業的非學校型態實驗教育審議會委員審議通過後，方能執行其非學校型態實驗教育計畫。

教育局指出，教育局每學年度邀集審議會委員或委託相關學術團體、專業機構辦理個人實驗教育訪視，經查，「本案今年度及往年已完成個人輔導訪視，訪視結果良好，設籍學校也表示學生每週返校上課狀況良好」。

另外，自學生每學年度結束繳交的學習狀況報告書尚符其非學校型態實驗教育計畫申請書。教育局強調，會與學校持續關心本案自學生，提供協助及輔導。