　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7寶媽被出征！網質疑「3孩自學狀況」　高雄教育局調查結果曝

▲林叨媽媽Sydney挺孕肚登山。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

▲林叨媽媽Sydney堅持婚後不避孕。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

記者許宥孺／高雄報導

網紅「林叨囝仔」媽媽Sydney近日爭議頻傳，網友狂挖她黑料，指去年11月懷第7胎時，揹著小孩滑雪、深蹲跳，拿女兒當肉墊，也有網友質疑孩子的自學方式。對此，高雄市教育局表示，今年訪視結果良好，每年度繳交的學習壯壯報告書也符合非學校型態實驗教育計畫申請書。

Sydney日前挺八月大孕肚，和老公登上志佳陽大山，路程單程約8.3公里、海拔落差1760公尺，事後也感動於山頂打卡：「孕婦真的完成了！等於爬了三座101大樓。」貼文一出掀起討論，有山友就翻出1年前的意外，稱她過去懷第六胎時，就曾因爬山骨折。

▲林叨媽媽Sydney挺孕肚登山。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

▲林叨媽媽Sydney挺孕肚登山惹議。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

還有網友挖出，她曾將嬰兒揹在胸前滑雪，自己身上穿戴護具，孩子卻沒有任何防護，被酸是拿孩子當肉墊。也有網友質疑3位孩子的自學狀況是否屬實。

對此，高雄市教育局表示，目前該家庭共3名國小學生申請個人非學校型態實驗教育，高雄市非學校型態實驗教育申請案依「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」規定辦理，由各具專業的非學校型態實驗教育審議會委員審議通過後，方能執行其非學校型態實驗教育計畫。

教育局指出，教育局每學年度邀集審議會委員或委託相關學術團體、專業機構辦理個人實驗教育訪視，經查，「本案今年度及往年已完成個人輔導訪視，訪視結果良好，設籍學校也表示學生每週返校上課狀況良好」。

另外，自學生每學年度結束繳交的學習狀況報告書尚符其非學校型態實驗教育計畫申請書。教育局強調，會與學校持續關心本案自學生，提供協助及輔導。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中捷1死8傷！蔣萬安下令支援　北捷、捷運局急奔台中
快訊／吊臂插中捷車廂1死8傷　蔡英文說話了
太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬
快訊／盧秀燕震怒！　「重罰！還要重重賠償」
快訊／吊臂30層樓墜落畫面曝光！　重砸捷運
快訊／女乘客當場被砸死！　血肉模糊掉車底身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車司機韌帶拉傷停工　看準同行這點...連偷5次得手1.5萬

吊臂30樓高墜落！砸中捷列車1死8傷　盧秀燕：重罰還要重重賠償

新店警匪槍戰！嫌犯腹部、大腿中槍送醫　罹病思想偏激

《瞞天過海》真實版！菲國賭場外賊勾內鬼　竊8221萬來台落網

運將躺小黃後座亡...當街陳屍40小時　監視器拍到「他下車狂吐」

快訊／吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死

太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬

快訊／中捷意外1死8傷！1女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

八八會館調查爆洩密！女檢座辯詞提前曝　律師告記者竊聽檢評會

中捷遭吊臂貫穿1死8傷…乘客直播內部慘況！回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

貨車司機韌帶拉傷停工　看準同行這點...連偷5次得手1.5萬

吊臂30樓高墜落！砸中捷列車1死8傷　盧秀燕：重罰還要重重賠償

新店警匪槍戰！嫌犯腹部、大腿中槍送醫　罹病思想偏激

《瞞天過海》真實版！菲國賭場外賊勾內鬼　竊8221萬來台落網

運將躺小黃後座亡...當街陳屍40小時　監視器拍到「他下車狂吐」

快訊／吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死

太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬

快訊／中捷意外1死8傷！1女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

八八會館調查爆洩密！女檢座辯詞提前曝　律師告記者竊聽檢評會

中捷遭吊臂貫穿1死8傷…乘客直播內部慘況！回憶經過喊：手都在發抖

被酸臉飄塑膠味！李愛綺81字反擊了　曾爆交往4年「老公從沒看過素顏」

黃子佼攜手徐若瑄打造女團　驚見「百萬粉絲正妹」參賽

Lucas宣布正式退團！　手寫信向NCT、威神V成員道歉：感謝8年照顧

快訊／中捷意外1死8傷！蔣萬安指示「派員支援」　北捷、捷運局急奔台中

拖了17天才通報A肝莓果　台中市府怒了！重罰好市多2門市200萬

三總驚傳醫療暴力！醫遭家屬飆三字經「重擊鼻樑」　眼鏡掉地上

指甲斷裂還投到7局　大谷翔平不覺得痛：只是感覺有點脆弱

最被忽略的受惠區　南科光環往北覆蓋嘉義

吊臂插中捷車廂1死8傷！蔡英文哀悼罹難者、盼傷者早日康復

貨車司機韌帶拉傷停工　看準同行這點...連偷5次得手1.5萬

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

鐵架貫穿中捷列車　座椅玻璃散滿地...傷者增至8人

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

永和大火！男見床墊起火急逃　女友燒成盤坐焦屍

即／中捷意外！女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

台達電商業間諜是他！　洩「特斯拉充電機密」給中國虧百億

獨／7寶媽揹嬰滑雪、深蹲跳！高市府開罰了

3歲女牽媽媽手過馬路被撞死　黃偉哲怒：公布姓名照片

中捷1死8傷…乘客直播慘況嚇喊：手都在發抖

失意女討抱　台中女警摸頭安撫

更多熱門

相關新聞

獨／7寶媽揹嬰滑雪、深蹲跳！高市府開罰了

獨／7寶媽揹嬰滑雪、深蹲跳！高市府開罰了

網紅「林叨囝仔」媽媽Sydney近日爭議頻傳，網友狂挖她黑料，指去年11月懷第7胎時，揹著小孩滑雪、深蹲跳，行為相當危險。高雄市社會局接獲民眾陳情，日前約談夫妻倆，並認為他們已違反兒少法，命他們接受4-50小時的親職教育輔導課程。

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

國產署「房地包租」5／16開標　下旬再推中華路12戶

國產署「房地包租」5／16開標　下旬再推中華路12戶

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料

高雄星級飯店禮粽「凍漲還加量」

高雄星級飯店禮粽「凍漲還加量」

關鍵字：

高雄教育局自學林叨囝仔

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

不吃海鮮、肉類膽固醇仍高？「2隱藏兇手」要小心

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面