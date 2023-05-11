婆婆要求「和兒子一起睡」！媽寶老公覺得OK　人妻崩潰離婚

▲原PO婆婆說「媳婦是女人，我是女人，都是女人，三個人共睡一張床很正常」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

是否有點太誇張？近日一位人妻表示，婚後她住在婆家，很感謝婆婆幫忙做家事，但婆婆平常會沒事跑夫妻房間打掃，還要求一起睡，讓她非常傻眼，最後媽寶老公也不挺她，她只好選擇離婚。

網易號《娛樂星主張》分享一案例，人妻跟老公在美髮業工作，婚後她就住進婆家，而婆婆做事很自我，常常未經同意就擅闖夫妻房間，還要求要跟他們一起睡，讓人妻超傻眼。人妻跟婆婆說，老公是成年人了，需要有自己的空間和個人隱私。婆婆回，兒子是她生的，她不是外人，3人睡一起很正常。婆婆說，媳婦的思想骯髒，才會想跟她唱反調。

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人妻跟老公說了此事後，老公竟說，讓父母租房很不孝，他每天回家就要和媽媽親親抱抱，因為這是一種愛的表現，而他愛媽媽也愛妻子，所以媽媽的行為沒有不妥。最後，人妻受不了，跟老公離婚。

此外，也有網友曾在Dcard發文說，清明連假夫妻倆本來要帶婆婆出遊，但她因為臨時有事不能去，她要飯店把雙人房改成雙床房，老公卻說不用，他可以跟婆婆睡一起，「我並不是真的覺得他們會幹嘛，我只是覺得成年男子跟自己媽媽睡一起非常怪，我問了身邊朋友，每一個都覺得很怪，還是是我們思想太古板嗎。」

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