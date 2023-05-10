女子「官宣」婚訊被提醒快分手！　結局連網友都捏把冷汗

▲女子「官宣」遇到白馬王子要結婚被澆冷水。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名李姓女子和在朋友圈發布即將結婚消息，好友紛紛留言祝福，唯獨一名擔任民警朋友提醒可能是詐騙，果然男方開始要求配合理財等金錢要求，李姓女子十分警覺立刻報警，驚險躲避詐騙設局。

綜合陸媒報導，住在浙江嘉興李姓女子是一名離異帶著兩個孩子的單親媽媽，日前在網路認識自稱是特種兵的男子，兩人聊得很投緣，才4天時間，很快談起婚事。

李姓女子覺得自己終於找到了真愛，在朋友圈「官宣」即將結婚的消息，曬出男方的照片和證件，多條留言道賀訊息，唯獨江涇派出所馬姓民警發出了疑問。詳細了解情況後，他立刻告訴李姓女子「這就是詐騙！」

▲民警提醒女子是騙婚快分手。（圖／翻攝 百度）

報導稱，這位民警是李姓女子所在地區的戶籍民警，之前幫忙辦過戶籍業務，加過她的微信，因此看到婚訊後，立刻感覺到不對勁。「男方的照片和證件都是偽造的，而且李女士和男方認識才4天就要結婚，顯然是被騙了。」

馬姓民警決定提醒李女士，男方不是真正的軍人，而是一個冒充軍人婚戀交友詐騙的騙子，通常會先用甜言蜜語騙取信任，然後再以各種理由讓受害者投資理財或轉賬匯款，多次苦勸李姓女子趕緊和男方分手。

果然騙子很快的露出了狐狸尾巴，開始誆騙參與投資理財，李姓女子因事先被提醒，及時醒悟未受損失，立刻報警。最後婚事告吹，李姓女子換來安全生活，連網友都說，「分的好！」同時讚賞機靈的民警，即時挽救一場未發生的悲劇。