3家人遭惡男縱火燒死　家屬淚訴「魔鬼即將假釋」憂被報復

▲國民黨台北市議員應曉薇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

曾於1996年犯下縱火前科的男子梁銘鐘，2005年與簡女相識，不滿簡女父母反對交往與往來，因此縱火燒死簡女的父母、弟弟女友，使簡女至今仍心生畏懼、嚴重恐慌症，11日透過國民黨台北市議員應曉薇召開記者會，淚訴梁銘鐘即將可以申請假釋，擔心對方恐加以報復；而應曉薇也喊話法務部，受刑人判無期徒刑就不該獲准假釋。

應曉薇11日上午召開記者會，簡女於會中雙手不斷顫抖、淚訴自己在2005年與梁銘鐘相識、被強迫必須交往，父母勸導對方不要再來打擾，結果對方竟縱火殺死父母與弟弟的女朋友，「我從此之後過著生不如死的日子，我對我的家人充滿愧疚，直到今日每每夜深人靜之時，我只能偷偷痛哭、每天不敢出門，後來才知道得到嚴重恐慌症。」

簡女說，梁銘鐘把她的家人燒死了，在法院也不認錯，但卻只被判無期徒刑、沒判死刑，「法律沒辦法幫我家人報仇，讓我每天擔憂這個殺人魔鬼假釋後，會不會再來騷擾我或到處縱火。」所以自己請求法務部，台灣社會有很多像她一樣無辜的被害人跟家屬，殺人縱火犯罪大惡極，「他們應該終身囚禁，這也才叫做無期徒刑。」

長期輔導受刑人的應曉薇提及，梁銘鐘並不是第一次縱火，1996年就有縱火前科，但當時法院只判有期徒刑1年10個月，而且可以緩刑4年，「如果當時判重一點，被害人的家人就不會被燒死。」部分受刑人確實可給機會、成功更生，但對於罪大惡極且不知懺悔的魔鬼，法務部應執行嚴刑峻法。

應曉薇指出，簡女認識梁銘鐘僅3個月，就被男方強壓到頂樓稱「不跟我往來就推你下去」，最後父母基於保護女兒心態，拜託對方放過她、不要騷擾，結果梁卻心中懷恨地買汽油縱火，簡女與弟弟至今都飽受折磨，簡女弟弟甚至每個月還會到女友墓前上香。

應曉薇也向法務部喊話，2019年至2023年判處死刑人數為0人，無期徒刑則為2021年25人、2022年14人，台灣目前沒有實際執行死刑，但對於無期徒刑一定要確實執行，才可以保護被害人。