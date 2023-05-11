整理遺物挖出60cm未爆彈！日自衛隊出動　載回駐屯地拆解

▲未爆彈最終由警方協助移除。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣盛岡市一名男性在自家庭院的倉庫中整理父母遺物時，意外找到一枚長約60公分的未爆彈，連忙通報警察。經自衛隊判斷無引爆之危險性後，由警方出面回收，之後將運至青森縣陸上自衛隊的八戶駐屯地。

根據《岩手新聞》報導，盛岡市一處民宅的庭院10日下午3時左右發現一枚未爆彈，當時該民宅屋主的兒子正在此處整理父母遺物，並在庭院內的一間小型破舊倉庫旁發現該枚未爆彈。警方指出，未爆彈長約60公分，直徑大約比500毫升的寶特瓶還要再粗一點。

根據調查，該枚未爆彈疑似是120年前日俄戰爭時，舊日本軍所使用的炸藥。自衛隊根據警方拍攝的照片研判，該枚未爆彈已出現龜裂，因此可能吸收水分，且內部應該沒有炸藥，暫時沒有爆炸的危險性。而警方也在10日晚間進行回收作業。

未爆彈接下來將會被送往青森縣陸上自衛隊的八戶駐屯地，並在自衛隊基地內進行處理。自衛隊將會對該枚未爆彈進行進一步拆解與調查，與確定材質與內容物。

事發地點位於深山的住宅，警方第一時間也拉起封鎖線，並加派人力進行管制。