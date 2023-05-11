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大陸 大陸焦點 特派現場

拉美地盤再擴大　厄瓜多簽FTA成陸拉美第4個自貿夥伴

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部11日宣布，與厄瓜多正式簽署雙邊自由貿易協定（FTA），這是大陸對外簽署的第20個自貿協定，厄瓜多成為大陸第27個自貿夥伴，也是繼智利、秘魯、哥斯大黎加之後，在拉丁美洲的第4個自貿夥伴。

大陸商務部在官網發布新聞稿指出，11日，大陸商務部部長王文濤與厄瓜多生產、外貿、投資和漁業部部長普拉多透過視訊方式，正式簽署文件。協定簽署後，兩國將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

公告指出，這起自貿協議談判起於2022年2月，歷時1年的磋商，於今年2月結束。

另外，大陸商務部國際司負責人解讀表示，2022年，中厄雙邊貿易額達131億美元，較前年成長19.7%，已連續兩年增幅超過兩位數。中國大陸是厄瓜多第二大貿易夥伴，厄瓜多則是中國在拉美地區重要的經貿夥伴和農漁能礦產品進口來源地，也是共建「一帶一路」的重要合作夥伴。

負責人說，自貿協定實現後，將為中厄雙方創造更優惠、便利、透明、穩定的營商環境，並進一步激發兩國貿易投資合作潛力，推動中厄經貿合作全方位提質升級，促進雙邊貿易持續、穩定、多元化發展，不斷增進兩國人民和企業福祉。這次的簽署，也向國際社會發出了支持多邊主義和自由貿易、促進全球經濟穩定復甦的積極信號。

負責人透露，中厄雙方將分別對90%的稅目相互取消關稅，其中，約60%的稅目在協定生效後立即取消關稅。具體來看，中方實施零關稅的產品包含厄瓜多主要出口產品，如香蕉、白蝦、魚、魚油、鮮花和乾花、可可和咖啡等，關稅將從目前的5%至20%，逐步降至零；厄瓜多也將對中方主要出口產品，如塑料製品、化學纖維、鋼鐵製品、機械器具、電氣設備、家具裝飾、汽車及零部件等，將現行5%至40%的關稅，逐步削減取消。

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關鍵字：

厄瓜多大陸商務部FTA

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