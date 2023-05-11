台南文蛤大量死亡！　一大片全死光損失慘重

▲台南文蛤大量死亡。（圖／臺南市政府農業局漁業科提供，下同）

記者黃聖庭／台南報導

台南遭遇長達500多天的乾旱，海水濃度升高，讓養殖池的水質鹽度過高，導致文蛤大量死亡，漁民損失慘重。台南市農業局10日與行政院農委會漁業署、水產試驗所、立委郭國文、台南市議員蔡蘇秋金及七股區公所至七股現勘，台南市長黃偉哲指示積極爭取中央現金救助並儘速辦理後續勘災救助作業，協助漁民度過難關。

農業局長李建裕表示，台南文蛤養殖面積約3,250公頃，年產量1.3萬公噸，為全台第二，主要養殖區為沿海之七股、北門、將軍及安南區。近日陸續有文蛤養殖漁民反映，因長期不雨造成養殖池水質鹽度過高，導致養殖水產物受損。

黃姓漁民談到，前陣子將近600天沒有下雨，養殖池的水鹽度都將近5度(50‰)，文蛤死亡情形嚴重。水試所朱永桐研究員也提到，海水絕對濃度超過4度已經會影響文蛤生長，濃度再高便會造成文蛤死亡。

現勘兩處養殖池採驗水質濃度，報告將於1周內完成，漁業署陳建佑組長說明，若水試所認定結果符合天然災害救助標準，將儘速與台南市政府啟動相關救助作業。

台南市政府農業局呼籲，請發生災損的文蛤養殖漁民速向各公所通報，並請各區公所查報後提供速報統計資料，若符合天然災害救助標準，將儘速提請農委會公告台南市養殖文蛤區域為辦理現金救助及低利貸款地區。