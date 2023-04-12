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社會 社會焦點 保障人權

尿遁翻牆逃23小時！彰監收容人朱漢宗多一條脫逃罪　再判3個月

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄受刑人朱漢宗(29歲)，因犯下18起竊盜罪，及轉讓藥品罪，被判刑4年1月又5天，3年前入監服刑 ，表現良好被遴選到芳苑漢寶1間玻璃工廠自主監外作業，3月13日上午因情緒問題假借尿遁翻牆遭到通緝，逃獄23小時在永靖老家附近的農田落網，彰化地院依脫逃罪判處3月有期徒刑。可易科罰金。

▲▼彰監受刑人朱漢宗逃逸遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化監獄受刑人朱漢宗逃獄被逮。（圖／ETtoday資料圖）

▲彰化監獄受刑人朱漢宗逃獄被逮。（資料圖／彰化地檢提供）

▲彰化監獄受刑人朱漢宗借尿遁翻牆逃走。

案發當時，朱男脫逃後，沿台17線產業道路走到福海宮，再走到二林鎮搭公車到溪湖、再轉車到員林市，下車後轉乘火車回到永靖鄉老家，返回親人住處藏匿，檢方立即啟動執行人犯脫逃通緝處理流程，第一時間勤務指揮中心啟動查捕逃犯作業，脫逃所在地的芳苑警分局及員林警分局並於13日下午1點40分發布通緝。

14日上午10時朱男在永靖老家附近落網；朱落網時，警方對其溫情喊話，「阿宗、阿宗，我買飯給你吃啦，你老實人，我們不會對你怎麼樣！」朱也未多掙扎，神色平靜就逮。

▲彰化監獄受刑人朱漢宗逃獄被逮。（資料圖／彰化地檢提供）

法官審酌朱漢宗身為受刑人，未能珍惜至監外作業類社區工作機會，竟擅自離開廠區返家，妨害國家公權力行使，所為實屬不該；但念及被告犯後尚能坦承犯行，態度尚可，依脫逃罪判處3月有期徒刑。

朱漢宗因犯下18起竊盜罪及轉讓藥品罪等，被判刑4年1月又5天，於2019年12月24日到彰化監獄服刑、2024年1月14日服刑期滿，朱男已提出假釋申請，但因越獄，又加了一條脫逃罪被判3月，須服刑期滿才能出獄。

▲▼彰監受刑人朱漢宗逃逸遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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