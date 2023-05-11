新北箱屍案！嫌犯辯死者「自轟後腦」　法醫高大成打臉：不可能啦

記者游瓊華／台中報導

新北市五股區外寮山區驚傳發生棄屍案，一名25歲張姓男子後腦中槍，被棉被包裹丟落邊坡，警方循線找到張男的26歲好友、姚姓男子。姚男向警供稱「張男是自殺」，而槍傷位在後腦。對此，法醫高大成斷言「不可能」，他強調，從死者手上是否有煙硝及血跡，就能判斷是否自殺。

▲新北箱屍案！嫌犯辯死者「自轟後腦死」，法醫高大成打臉：不可能。（圖／資料照片）



警方發現，張男與姚男有債務糾紛，張在半年內向姚借了70萬，警方因此懷疑姚男有動機殺人，全案仍在調查中。

但對於姚男供稱，張是自己朝後腦杓開槍自殺。高大成表示，從未聽過這種死法，一般只有從「下巴、嘴巴、心臟」等位置開槍，且「而且都是貼近的近射，或是接近射，沒有人從後腦勺這樣打的啦！」

▲姚男（白外套）找共犯載屍畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

此外，高大成也研判，張男應該是死後馬上就被塞進收納箱，「人剛死的時候，身體還是癱軟，若是有隔一段時間呈現屍僵，就有難度」。

高大成也補充，若真的跟姚男有關，很有可能是姚男在拿槍威嚇張男時，槍枝走火釀死，畢竟取了對方性命後，被欠的錢也無法拿回，不合常理。

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝）