噁男裝被厲鬼附身　逼16歲女「掰開」拍8部性愛片撫慰亡靈

▲郭男假裝被鬼附身，逼小方傳送私密照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名郭姓男子謊稱被鬼附身，逼16歲少女小方（化名）拍裸照，否則郭男將被殺害，小方父親得知後氣得提告。高雄高分院審酌郭男賠償100萬元，改判7年2月，可上訴。

根據判決書內容，郭男在朋友聚會上認識小方，有天他覺得被小方瞪了一眼，想到自己過去被霸凌的陰影，決定偽裝被亡靈附身，對小方進行報復。

郭男案發時（2021年）18歲，他在10月9日晚間11時用臉書帳號「劉宇翔」偽裝成「劉宇翔的弟弟」去聯繫小方，稱劉宇翔先前因臉書被小方封鎖而自殺，現在附身在弟弟身上，要求小方拍裸照並陪同聊天。

郭男先用苦肉計傳送「你要配合著跟他聊還有拍..不然我會出事情...廟方說的...他說哥哥怨恨很重」，又假裝被附身說「你能先想辦法給我看一下嗎...性感的...裸露的...現在拍...你為什麼就不能陪陪我...明天陪朋友...我就死的那麼不重要嗎...」，看小方沒有動搖，便加重用詞稱「弟弟現在已經夠痛苦了」、「脫掉的快點喔，不然你就會看到弟弟倒在路邊」、「不給就這樣子我去害死他」。

小方最後看「劉宇翔弟弟」說其爸媽將對她提告，嚇得傳了13張裸露胸部及下體的照片。郭男還變本加厲下令要小方「掰開、用手去摸」拍攝自慰、脫衣影片，小方又傳了8部撫摸下體猥褻影片。

郭男知道小方父親知情後，又用新的帳號聯繫小方稱要談和解，小方爸才覺得不對勁便報警處理。

高雄地院法官認為，郭男先前就用類似手法恐嚇未成年少女拍裸照，當時被判緩刑5年，結果在緩刑期間再犯，因此依以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪重判7年6個月。郭男不滿上訴，高雄高分院法官則審酌郭男賠償100萬元，改判7年2月，可再上訴。