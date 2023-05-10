▲新北閱讀節迎母親節化身「閱讀遊樂園」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的母親節即將到來，新北閱讀節5月13日也特別化身為「閱讀遊樂園」，規劃了包括閱讀設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等活動。新北市立圖書館王錦華館長表示，「在繪本裡遇見幸福」活動與信誼基金會合作，透過繪本互動裝置，完成指定任務，還可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。

新北市立圖書館王錦華館長表示，新北閱讀節系列活動繼5月6、7日連續兩天的「創作匯集站」後，迎接母親節到來，5月13日緊接著「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場，一連串結合閱讀與設計的親子體驗活動，邀大家一起到新北市美術館園區過個文青溫馨的母親節，留下美好的回憶。

另外，活力滿點的「草地表演」，趣味的巴奇先生打擊樂演出，敲奏屬於自己的節奏與旋律，開心玩音樂；「花式足球表演家」唐心磊則將結合音樂與運動，帶大感受不一樣的表演藝術；熱情四射的Naughty Swing搖擺舞團，將用活力動感的搖擺舞，帶大家搖擺閱讀；還有信誼故事奶奶金尚芳與現場親子進行圖畫書親子共讀，音樂、運動、舞蹈、親子共讀一次滿足。

重頭戲「閱讀設計市集」由日本文化誌《秋刀魚》協力策劃，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌《新莊騷》、坪林地方誌《走水》、旅人食通信《不二味》、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌。

「閱讀沙龍」知名影評人膝關節，帶領大家回味《悲情城市》、《不能說的．秘密》、《血觀音》等發生在新北地區的經典電影；廣播人、作家馬世芳將「從家常菜說起」，聊聊他的在日常當中的家常講究；臺灣奧美首席執行創意總監龔大中，將和大家分享「創意正在你看不到的地方發生」；資深旅人工頭堅則將與大家分享他的「旅行、閱讀與日常」。