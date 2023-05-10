台南「瑞典坦克」右轉撞輾單車　國中女生倒地幸運撿回一命

▲有網友貼文永康區發生自小客車右轉時與騎單車的女國中生相撞，單車被自小客車右輪輾毀，國中生被送醫。（圖／翻攝自永康大小事）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群貼出照片指出，10日上午在永康區龍中街、龍國街口發生1起自小客車與單車車禍，自小客車右轉時與騎單車的國中生相撞，單車被自小客車右輪輾毀，國中生被送醫，永康分局指出，金姓單車國中女腳部擦傷送醫，肇事車輛均無酒駕，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

網友PO文指出：「請求大家減速！減速！早上7:30！很揪心啊！腳踏車爛了，國中生已經搭上救護車（能說話能行走平安第一），馬路如虎口！不管有沒有斑馬線，都請保護好自己和孩子！拜託拜託！」。

台南市警永康分局指出，此車禍發生時間10日上午7時29分許，事故地點在永康區龍中街龍國街口，陳姓女子駕駛自小客車，沿龍中街北向南，至事故地點右轉龍國街，適遇金姓國中女生騎乘腳踏車，沿龍中街北向南直行，陳女的自小客車右側車身與國中女生所騎單車左側車身發生碰撞而肇事。該起事故造成金女腳部擦傷以救護車送醫，雙方當事人呼氣酒測值均為0.00mg/l。警方案發後派員到場勘查測繪蒐證，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

永康分局呼籲民眾，行經路口請減速慢行，並請遵守交通規則，共維行車安全。