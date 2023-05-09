買「小白機」查全民個資　總統也受害！12房仲慘了

▲12名房仲因購買小白機違法查詢屋主等個人資料，遭提起公訴。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

男子蘇熠宸透過通訊軟體，向房仲業者兜售民眾個資，分月繳、季繳、年繳，就可獲得帳號登入資料庫，查詢全國人民的個資，如果多花6萬元購買俗稱「房仲神器」的小白機，更可以打開筆電就能隨時查詢，蘇男日前已被新北地院判刑1年4月，台北地檢署9日依違反《個資法》起訴購買這套系統的12名房仲。

檢調查出，蘇熠宸因為當過房仲，深知從業人員需要知道屋主聯繫方式以及掌握客戶、買家資訊，從2019年起，透過LINE帳號「房仲開發幫手」、「房仲小幫手」，隨機向房仲業務傳廣告，房仲只要先回傳名片證明身分，就可以選擇月繳1350元、季繳3950元、半年7800元、年繳1萬3550元等不同方案。

入會的房仲可以取得帳號、密碼登入由黃兆城(新北地院判刑6月)設計的查詢資料庫「people」，查詢包括總統等重要政府官員的身分證字號、手機號碼、地址等資料，房仲也可以購買「小白機」，在個人筆電上直接安裝「people」資料庫，隨時查詢個資。

檢調在2021年查獲蘇熠城、黃兆城販售個人資料案後，循線查出包括連珍敏、林昌逸、謝瑋中、侯靜怡、易華玶、林家溥、黃聖詠、張凱智、沈暄亞、 陳維彬等12名房仲都有使用這種房仲神器，12人皆坦承犯行，被檢察官依違法蒐集、利用個人資料等罪，依法提起公訴。