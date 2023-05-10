2歲娃喉嚨「超大朵肉塊」塞爆！醫驚：長菜花了　感染源是媽媽

▲2歲男童喉嚨內長菜花。（圖／翻攝自杭州新聞60分）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一2歲男童被家人發現聲音越來越嘶啞，睡覺也經常驚醒，幾乎不能睡整覺，送醫檢查後發現喉嚨內竟長出一大朵「菜花」樣的紅色肉塊。醫生檢查後確認，孩子染上HPV病毒。醫生仔細詢問後發現，孩子的傳染源是媽媽。

據《潮新聞》報導，果果（化名）今年2歲，由於長期睡眠不佳，生長發育指標一直落後於同齡人。家里人一直找不到原因，眼看著果果聲音越來越啞，近日趕緊帶著孩子去醫院。

檢查後發現，原來果果喉嚨內長了一塊「菜花」樣的腫塊。這塊腫物呈紅色，而且表面不平整。腫塊已經非常大，佔據了喉嚨相當大空間，這也是導致他聲音越來越嘶啞的原因。

醫生表示，腫塊已經比較大，如果不進行手術，隨著腫塊體積增大，會進一步導致呼吸不暢的情況，直接影響到果果的生長發育。之後，果果接受了手術，半小時後手術成功。

腫塊到底是什麼？事後，病理報告提示，這竟是喉乳頭狀瘤。醫生透露，這是一種常見的良性腫瘤，可發生於任何年齡，但以10歲以下的兒童多見，幼年型好發於5歲之前，而且這類腫瘤多數與感染乳頭狀瘤（HPV）病毒有關。

▲醫生成功手術。（圖／翻攝自杭州新聞60分）

「妳有感染過HPV病毒嗎」？醫生對孩子媽媽的一句問話，讓他找到了根源。原來，果果媽媽曾經感染過HPV病毒，而果果是自然生產，很有可能果果在生產過程中感染了病毒。

「像果果這麼小的年紀，由生產過程所致的感染可能性較大」，醫生說，喉乳頭狀瘤屬於良性腫瘤，主要症狀就是聲嘶、乾咳，最麻煩的是，喉乳頭瘤會不斷長大，除了聲音嘶啞，還會影響呼吸，甚至會窒息，引發生命危險。

醫生建議，年輕女性應該及時注射HPV疫苗，婚前和孕前檢查也很重要。孕前檢查應該注意宮頸情況，篩查是否感染HPV。