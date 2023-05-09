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票數領先她放炮慶祝卻落選　雲林超糗候選人告當選無效...結果曝

▲雲林縣議員周秀月出示開票當晚，雲林縣議會派員貼紅榜的照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員周秀月出示開票當晚，雲林縣議會派員貼紅榜的照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一選舉，雲林縣議員第一選區力拼連任的候選人周秀月在11月26日開票晚間，尚未完成開票，服務處即傳出恭賀當選響炮，縣府及議會人員前往貼紅榜祝賀，當最後票匭櫃清點完卻以115票落選輸給陳芳盈，後續對其提出當選無效之訴。判決結果今天出爐，法院判周敗訴。

周秀月認為，開票當天是經過雲林縣政府相關人員前來通知票數領先，但結果票數卻落後，是票數不實而影響選舉結果。另外，針對陳芳盈在臉書上發表有損形象言論，所以依選罷法第120條第1項第1款、第2款事由，提告陳芳盈的當選應為無效。

但雲林地方法院認為，周秀月所截圖之多張他人競選服務處各候選人得票統計表，都只能證實選舉當日，且各候選人間自行統計票數不一，而造成的原因很多，有計算錯誤、訊息來源不準確，不能只因為候選人自行統計的得票數與中選會所公告的得票數不同，就認定選務機關開票及計票不實。

而雲林縣政府、雲林縣議會及雲林縣消防局，也是自行搜集各候選人之得票數資訊，誤以為周秀月已當選，才會沒有等到中選會公告每位候選人之得票數，就前往周的競選服務處張貼當選紅單。另外，陳芳盈雖然在臉書上發表的內容縱然認有損害原告的形象，但選罷法第120條第1項第第2款是「必須要有強暴、脅迫或相類似的不法方法」，單純的臉書PO文並沒有辦法構成，因為判周敗訴。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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