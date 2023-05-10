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30車服新血5月中上線！投入騰雲座艙　「高空商務艙服務搬到台鐵」

▲▼台鐵生力軍報到。（圖／台鐵）

▲台鐵車服員新生力軍報到。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

因應EMU3000型新自強號大量投入營運，台鐵今(112)年3月招募30名新進車勤服務員，4月報到，其中不乏有4位空服員轉戰台鐵，30名新生力軍近日完成2周訓練，台鐵更委託華航比照空服員進行高端服務訓練，將高空商務艙服務移轉到台鐵列車，預計5月中上線服務新自強號和商務騰雲座艙，月薪上看4萬多元。

台鐵招募30名新進車勤服務員，將優先投入EMU3000型新自強號及騰雲座艙服務，近日完成2周訓練課程，包括各項旅客服務、播音、AED操作、列車疏散引導及安全維護SOP等訓練。

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其中台鐵更委託中華航空提供高端訓練客製化課程，從「以客為尊」服務理念，到學員服裝儀容、服務態度、旅客引導、美姿、溝通技巧、服務品牌行銷等，並實際示範演練商務車廂服務流程，把空服員座艙服務，移轉到台鐵列車上。

▲▼台鐵生力軍報到。（圖／台鐵）

▲台鐵生力軍報到。（圖／台鐵）

台鐵局表示，這批生力軍頗具特色，個性活潑且具服務熱忱，所有成員均為大學以上學歷，具備英語或日語外文能力，其中不乏觀光行銷碩士、空服員等，人才濟濟，不但年輕而且很有衝勁。

新進人員陳小姐表示，她本身從小就是鐵道迷，很高興有機會在台鐵列車上擔任車服員，可以一邊工作一邊欣賞台灣各地美景。職前訓練課程安排豐富、嚴謹及專業，目前尚在值乘見習中，深感台鐵是注重安全且溫馨的大家庭，將持續精進列車服務工作，提供旅客賓至如歸服務。

▲▼台鐵生力軍報到。（圖／台鐵）

▲台鐵生力軍報到。（圖／台鐵）

該批新進車勤服務員為台鐵明年元旦公司化之前的最後一波招募車服員，進入台鐵後底薪固定每個月3萬0256元，另外還有值乘獎金和銷售獎金每月約5千到1萬元，平均月收入約4萬元以上。明年改制公司後，未來招募從業人員的薪水將另外定義。

台鐵局表示，該批新進人員課堂學習後，台鐵將再安排3周列車值乘見習，由資深車服員帶領學習車上各種服務流程與經驗傳承，預計這批生力軍5月中旬即可加入服務行列，使台鐵旅客能有新的感受。

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