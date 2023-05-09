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防汛期超前部署！基隆消防局加強溺水救援　百人操舟救生訓練

▲基隆消防局加強溺水救援 百人操舟救生訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局加強開放水域動力救生艇IRB駕駛訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著暑假及防汛期到來，基隆市政府消防局鑑於開放水域經常發生溺水事故，5月8、10日於海洋大學小艇碼頭，舉辦開放水域動力救生艇IRB駕駛，以及無動力橡皮艇操作訓練，以提高消防人員的水域救援能力，現場約上百人參與訓練。5月2日至19日在市立游泳池，針對新進人員20多人進行為期18天的救生員訓練。

▲基隆消防局加強溺水救援 百人操舟救生訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新進人員進行救生員訓練。

消防局長向永財指出，操舟訓練課程包括「無動力橡皮艇翻舟自救、救生及水中推進器操作」、「船外機及動力艇操作、故障排除」等多項課程。救生員訓練課程包含水域頸椎長背板救援、激流游泳、徒手器材救生、淺灘渡河等救生技巧。透過這些課程，消防人員可以順利地完成各種救援任務，並有效地提高救災效率，減少人民生命財產的損失。

向永財表示，消防人員在執行搶救任務時需要消耗大量體力及專注力，唯有透過平時不斷的訓練與加強各項技能的熟悉，才能在救災現場順利完成各項任務。即將到來如外木山長泳水上等活動，消防局也將投入現場警戒及安全維護任務，希望藉由技能測驗加強各位同仁熟悉各式器材，能夠應對不同的水域環境和應變情況，提升水域救援的能力和效率。

▲基隆消防局加強溺水救援 百人操舟救生訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲無動力橡皮艇操作訓練。

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