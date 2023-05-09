快訊／八德運動中心天花板坍塌　監察院通過糾正桃園市府

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積坍塌。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者蘇晏男／台北報導

台東2022年9月18日發生規模6.8地震，當時桃園市最大震度3級，卻造成花費數億剛整修完不久的八德運動中心天花板坍塌，遭外界質疑。經監委郭文東、張菊芳、林盛豐調查，確實發現工程缺失，且認為斲喪政府形象，因此提案糾正桃園市政府，並於今（9日）獲監察院交通及採購委員會通過。另外，3位監委針對包含八德運動中心天花板整修工程在內總計12億8208萬餘元的統包工程，發現六大缺失有待檢討改進。

監察院9日指出，桃園市政府新工程代辦「北景雲開發計畫」，未督同PCM依統包作業須知，落實審查八德運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板設計圖說，致統包設計單位圖面缺漏天花板吊架固定部位的現場施工製造圖（Shop drawings），竟無人察覺；且天花板固定方式，採單支3.92毫米自攻螺絲，固定於0.52毫米薄鋼板的錯誤方式施作，導致大面積沖孔鋁障板吸音天花板，於震度僅3級的地震中骨牌般崩解掉落，造成1名民眾受傷，甚至引來國外媒體報導。

監察院說，此一缺失不僅盡失統包最有利標立法美意，也斲喪政府施政形象，核有嚴重違失，監察院交通及採購委員會今通過3位監委所提調查報告及糾正桃園市政府案，並函請桃園市政府議處相關失職人員。

郭文東、張菊芳、林盛豐另指出，北景雲開發計畫是桃園市大型統包工程，計畫內容包含新建「八德國民運動中心」、「大湳消防分隊」及「桃園市大湳社福館」，結算金額新台幣12億8208萬餘元，除了前述八德運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板崩落重大缺失外，尚有許多缺失有待檢討改進。

調查監委進一步指出，例如：一、八德運動中心、大湳消防分隊施工期間即經施工查核有漏水、裂縫等常見缺失情形，但新工處未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約，即時處置；保固期間亦未有效要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生。

第二、新工處辦理PCM契約變更作業，已逾投標須知第62點規定所載可後續擴充金額上限。第三、新工處未依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，按不同建築物用途分類核計監造服務費，致有溢計委託技術服務費用情事。第四、新工處為克服八德運動中心外水水壓過小，易生瞬間用水量大時，補水不及等問題，另案規劃於地下1層停車位增設水箱，增加73萬餘元公帑支出，是否符合統包作業須知及統包工程契約等。

第五、本案統包商所提送TAB報告，非由統包需求書所規定的第三公正單位（公立機構、學術機構、財團法人）所測試。第六、統包商、監造單位及PCM均有部分專職人員違約兼職情事，新工處除依相關契約計罰外，仍應就事實提報《政府採購法》第101條裁處及移送相關公會懲戒等。