網路違法販賣殺蟲劑防蚊液...屏東開罰逾20件　 最高可罰30萬

▲屏東縣政府環保局至大賣場標示查核 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年來網路電商平台交易活絡，民眾因不黯法律而在網路上無照販賣環境用藥違規案件也日漸增加，經環保署聯合各縣市環保局在網站上查緝9個多月結果，屏東縣違法販賣環境用藥就高達20多件，依據環境用藥管理法第32條規定，未取得環境用藥販賣業許可執照者，不得為環境用藥廣告，違反者將處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

環保局表示，現今民眾透過網路電商平台來購物或拍賣相當普遍，然而許多民眾在不知法令情況下，將包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等環境用藥上網販賣或廣告，經環保機關查獲者最高可罰30萬元罰鍰。而且依行政罰法規定，不得因不知法規而免除行政處罰責任，請民眾切勿存僥倖心態，得不償失。

環保局呼籲民眾如想在網路合法刊登廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥管理法相關規定，先取得環境用藥販賣業專業技術人員之合格證書，並向當地環保局申請核發「環境用藥販賣業許可執照」後，才可於網路上販賣。另提醒民眾應堅守「3不」原則，一、無照不上網廣告販售，二、不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥，三、不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

另環境用藥能不用就盡量不用，應以整頓居家環境來代替環境用藥，才是防治病媒蚊蟲之本。為能確保民眾選購合法安全的環境用藥，可至行政院環保署網頁「環境用藥許可證及病媒防治業」查詢系統(https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/)進行查詢確認。