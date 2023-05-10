　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：勝利日閱兵突顯「俄軍在烏東有多慘」　普丁被西方孤立

▲▼ 普丁發表勝利日演說。（圖／路透）

▲ 普丁9日發表勝利日演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9日慶祝蘇聯戰勝納粹的「勝利日」，在莫斯科紅場舉行閱兵，展現軍事力量，但CNN分析，今年的閱兵和俄軍在烏克蘭東部慘烈的戰況形成強烈對比，更突顯普丁在地緣政治上愈發被孤立。

CNN記者霍奇（Nathan Hodge）撰文指出，普丁在勝利日演說中，將入侵烏克蘭與二戰中的犧牲畫上等號，暗示西方全球主義菁英正共謀對抗莫斯科，認為烏克蘭不是合法國家，而是西方附庸國，在現場二戰老兵的簇擁之中，將自己塑造成救世主和捍衛者，捍衛被西方圍攻的俄羅斯。

俄國官媒報導，當天有逾500名參與對烏「特別軍事行動」的士兵參加紅場閱兵，普丁在演說中也將他們視為「偉大的衛國戰爭」（二戰）繼承者。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

但烏克蘭人起身反擊，總統澤倫斯基已向國會「最高拉達」（Verkhovna Rada）提交法案，將官方勝利日慶祝活動從每年5月9日改為8日，並指責俄羅斯企圖霸佔反希特勒盟國的共同勝利。

普丁勝利日閱兵當天，澤倫斯基還在基輔接待一名重要訪客，也就是歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen），帶來歐洲對烏克蘭的承諾。

澤倫斯基也在和范德萊恩的聯合記者會上直言，俄軍沒能攻佔巴赫姆特，「這是他們希望在5月9日之前完成的重要軍事行動，不幸的是這座城市已經不付存在，一切都被徹底摧毀」，「他們需要征服一些東西，例如某座城市，來展現他們的勝利，但他們還未做到這一點。」

▲▼2023年5月9日，俄羅斯勝利日閱兵式上，能夠攜帶核彈頭的洲際彈道導彈亞爾斯（Yars）。（圖／達志影像／美聯社）

▲可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈亞爾斯（Yars）。（圖／達志影像／美聯社）

一年一度的勝利日慶祝活動本應盛大壯觀，更是普丁耀武揚威的大好機會，今年確實也扛出S-400防空系統及RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈發射器等軍事力量，卻不見俄軍的驕傲——現代坦克大規模遊行。

范德萊恩選在同一天到訪基輔，更突顯普丁被歐洲與西方孤立。在烏東戰場上，俄軍在巴赫姆特血戰中遭遇的挫敗也與紅場閱兵盛況形成鮮明對比。

俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）接連在Telegram上痛批俄軍領導階層，也清楚表明這一點。他9日寫道，烏軍正在巴赫姆特粉碎側翼，在札波羅熱重新集結，「一場反攻即將開始」，「他們很清楚，反攻會在陸地上進行，而不是在電視上」。

普里格津直言，勝利日已經屬於上一代，「勝利日是我們祖先的勝利，我們還未取得一丁點的勝利。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／鐵架插進捷運車廂　市政府站-九張犁站停駛
獨／7寶媽「揹嬰滑雪、深蹲跳」　高市府開罰了
快訊／捷運內部曝！鐵架貫穿「座椅爆開噴地」　增至8人送醫
快訊／新店警匪駁火！　1人腹部中彈
快訊／恐怖！鐵架倒塌「貫穿」捷運列車　多人送醫
勇爸一拳KO！　「身背8L汽油」噴火伯慘了
王思佳意外爆「大咖貴婦愛拿高仿A貨」！　驚人價格揭密
7寶媽爭議爆不停！　她爆：高市府出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8歲弟遭繼父狂虐！　澆滾水、逼坐爐子上「全身嚴重感染」慘死

攝理教鄭明析變態淫行　又有3名女信徒「慘遭性侵」！共計9人受害

科技CEO遺體找到了　「搭Uber人間蒸發」1年半後曝屍廢棄庭院

巴士墜50m撞蜂窩「殺人蜂群攻」活活螫死4人　全身密麻紅點慘況曝

一出生就被收養！女長大圓夢和「生父」相見　卻被壓床上性侵

CNN：勝利日閱兵突顯「俄軍在烏東有多慘」　普丁被西方孤立

正妹網紅切自己膝蓋軟骨　煮「人肉肉醬麵」餵男友吃嚇壞百萬粉絲

肯亞邪教「疑涉強摘器官」！洗腦餓死見耶穌　絕食信徒增至133死

美國五角大廈證實　烏克蘭用愛國者擊落俄匕首極音速飛彈

他將陰莖強塞我體內！女作家控訴「遭川普性侵」　川普判賠1.5億

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

8歲弟遭繼父狂虐！　澆滾水、逼坐爐子上「全身嚴重感染」慘死

攝理教鄭明析變態淫行　又有3名女信徒「慘遭性侵」！共計9人受害

科技CEO遺體找到了　「搭Uber人間蒸發」1年半後曝屍廢棄庭院

巴士墜50m撞蜂窩「殺人蜂群攻」活活螫死4人　全身密麻紅點慘況曝

一出生就被收養！女長大圓夢和「生父」相見　卻被壓床上性侵

CNN：勝利日閱兵突顯「俄軍在烏東有多慘」　普丁被西方孤立

正妹網紅切自己膝蓋軟骨　煮「人肉肉醬麵」餵男友吃嚇壞百萬粉絲

肯亞邪教「疑涉強摘器官」！洗腦餓死見耶穌　絕食信徒增至133死

美國五角大廈證實　烏克蘭用愛國者擊落俄匕首極音速飛彈

他將陰莖強塞我體內！女作家控訴「遭川普性侵」　川普判賠1.5億

賴香伶赴中受阻與柯文哲有關？　綠委分析：中國不急著押寶

快訊／高樓吊索從天而降插進捷運車廂　中捷市政府到九張犁停駛

騎車去台北誤上國道　暴走男被攔停...揮拳襲警「臉部紅腫瘀青」

楊洋熱戀小8歲女星「酒店同住3晚」影片曝！　馬爾地夫海邊接吻被路人目擊

《火神》威力還在！林柏宏聽見消防救護車「默默替學長姐加油」

轟民進黨髒手伸進文官體系　國民黨反對3級機關首長改政務任用

3歲女童冤死！路口擺滿玩具　路人含淚留卡片：妳是最可愛的天使

放寬日本草莓農藥引反彈！王必勝重申「沒有時間表」　審查至少3年

IU遭告發6首歌抄襲　檢舉者找上警察怒：旋律、節奏太類似！

加滿滿珍Q椰、抹茶凍！　4款「無咖啡因玄米麥茶手搖杯」開喝了

國際熱門新聞

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

家中魚缸爆裂　12歲男童遭玻璃刺中身亡

川普被認定「性侵」作家卡洛爾　判賠500萬美元

俄「勝利日」漏網鏡頭　普丁召集將領訓話

美退役少將：未來1年內台美軍隊將共同行動

勝利日當天　傭兵控俄軍臨陣脫逃

潛艇堡沒有100%鮪魚　她提告又撤告慘了

拜登宣布　5／12起入境美國免疫苗證明

他將陰莖強塞我體內！　川普性侵判賠1.5億

接生扯斷嬰兒頭「醫院發聲了」

賈伯斯稀有簽名支票！　競標價破160萬元

男網紅當眾被射殺　女歌手目睹濺血屍嚇壞

美債上限陷僵局　道瓊收低56點

更多熱門

相關新聞

美國證實　烏軍愛國者擊落俄極音速飛彈

美國證實　烏軍愛國者擊落俄極音速飛彈

美國五角大廈9日證實，烏克蘭軍方使用美製愛國者飛彈防禦系統擊落俄羅斯Kh-47「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。此前有知情人士透露，烏軍在現實世界成功展現攔截極音速飛彈的能力，美方視其為重大進展。

俄「勝利日」漏網鏡頭　普丁召集將領訓話

俄「勝利日」漏網鏡頭　普丁召集將領訓話

深入烏東前線！　法新社記者殉職

深入烏東前線！　法新社記者殉職

菲美空軍雷霆對抗演習33年後再登場

菲美空軍雷霆對抗演習33年後再登場

勝利日當天　傭兵控俄軍臨陣脫逃

勝利日當天　傭兵控俄軍臨陣脫逃

關鍵字：

俄烏戰爭國際軍武勝利日普丁

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

IG都在轉！慶生送錢的男人是誰？

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面