菲美軍事合作升級　空軍「雷霆對抗」演習33年後再登場

▲菲美空軍「雷霆對抗」演習在5月登場（Cope Thunder）。（圖／翻攝自Twitter／@PACAF）

文／中央社

菲律賓和美國軍事合作持續升級，兩國年度「肩並肩」大型軍演4月底剛落幕，緊接著菲美空軍「雷霆對抗」演習又在5月登場，為時隔33年後首度重回菲律賓舉行。

美菲4月底剛結束「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，今年軍演是歷來規模最大、最複雜的肩並肩演習，共1萬7000多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，緊接著「雷霆對抗」（Cope Thunder）第1階段演習5月1日在馬尼拉西北方的克拉克空軍基地和巴塞（Cesar Basa）空軍基地展開，將進行到12日。

菲律賓空軍今天開放媒體採訪這項軍演，由菲國空軍的FA-50戰機和美軍的F-16戰機進行聯合演習。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）說，雷霆對抗演習於1976年首度在克拉克空軍基地舉行，最後一次於1990年登場，但美國空軍於1991年撤離克拉克後，這項演習移師到阿拉斯加，並更名為「阿拉斯加紅旗」（Red Flag Alaska）演習。

卡斯蒂約說，菲美兩國於2016年開始雙邊空軍特遣隊演習，並於去年決定，今年軍演將重新命名為雷霆對抗演習。

#FreeandOpenIndoPacific#Airmen from the U.S. & Philippines conduct operations during Cope Thunder at Clark Air Base, Philippines. Ready & capable combat forces emphasize the U.S. & Philippines’ resolve to work together to promote regional stability.



???? | SrA Sebastian Romawac pic.twitter.com/4FioNZrHty — PACAF (@PACAF) May 7, 2023

她表示，今年雷霆對抗演習第一階段有225名美軍和300名菲國空軍參加，第2階段演習將於7月2日到21日舉行，規模預計更盛大，可能會有上千名菲美空軍共同參與，演習區域也將從克拉克空軍基地周邊擴大到菲律賓中部維薩亞斯群島（Visayas）和南部民答那峨島。

菲國空軍表示，今年演習第1階段的首週著重於「防守型制空」（Defensive Counter Air），包括識別、追蹤和攔截友軍附近的敵機；第2週著重「進攻型制空」（Offensive Counter Air）訓練，包括對敵機和地面目標的攻擊。

參與軍演的美國飛行員馬丁（Frank Martin）受訪表示，上週兩國空軍演練對一個地點或多個地點進行防禦，本週則將演練如何攻擊敵方海軍艦艇及基礎設施點。