菲美軍事合作升級　空軍「雷霆對抗」演習33年後再登場

▲菲美空軍「雷霆對抗」演習在5月登場(Cope Thunder)。(圖/翻攝自Twitter/@PACAF)

文/中央社

菲律賓和美國軍事合作持續升級,兩國年度「肩並肩」大型軍演4月底剛落幕,緊接著菲美空軍「雷霆對抗」演習又在5月登場,為時隔33年後首度重回菲律賓舉行。

美菲4月底剛結束「肩並肩」(Balikatan)聯合軍演,今年軍演是歷來規模最大、最複雜的肩並肩演習,共1萬7000多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與,緊接著「雷霆對抗」(Cope Thunder)第1階段演習5月1日在馬尼拉西北方的克拉克空軍基地和巴塞(Cesar Basa)空軍基地展開,將進行到12日。

菲律賓空軍今天開放媒體採訪這項軍演,由菲國空軍的FA-50戰機和美軍的F-16戰機進行聯合演習。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約(Maria Consuelo Castillo)說,雷霆對抗演習於1976年首度在克拉克空軍基地舉行,最後一次於1990年登場,但美國空軍於1991年撤離克拉克後,這項演習移師到阿拉斯加,並更名為「阿拉斯加紅旗」(Red Flag Alaska)演習。

卡斯蒂約說,菲美兩國於2016年開始雙邊空軍特遣隊演習,並於去年決定,今年軍演將重新命名為雷霆對抗演習。

#FreeandOpenIndoPacific#Airmen from the U.S. & Philippines conduct operations during Cope Thunder at Clark Air Base, Philippines. Ready & capable combat forces emphasize the U.S. & Philippines' resolve to work together to promote regional stability.



???? | SrA Sebastian Romawac pic.twitter.com/4FioNZrHty