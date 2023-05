深入烏東前線採訪！　法新社記者遭砲擊身亡

▲法新社記者索丁在烏東前線殉職。(圖/路透)

文/中央社烏克蘭查西夫雅爾9日綜合外電報導

法新社表示,法新社記者索丁(Arman Soldin)今天在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾(Chasiv Yar)附近的火箭砲火中喪生,法新社在現場的記者目睹了這起慘劇。

索丁的工作是影片分析師,這起慘劇發生在下午4時30分左右,地點是查西夫雅爾鎮鎮郊。

法新社團隊和一群烏克蘭人在一起時,遭到格勒式(Grad)火箭砲攻擊,一枚火箭砲落在32歲的索丁附近,索丁當場喪生,其他法新社團隊成員無人受傷。

索丁生於波士尼亞首都塞拉耶佛(Sarajevo),是法國國民。他是去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後,首批被派往烏克蘭的法新社採訪團隊成員,次日就抵達烏克蘭。

"His death is a terrible reminder of the risks and dangers faced by journalists every day covering the conflict in Ukraine."



-- @AFP chairman Fabrice Fries, on the death of Arman Soldin



Full story: https://t.co/SoRzQQo11C pic.twitter.com/UIHGgYmLY0