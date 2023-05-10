黃光芹轟徐巧芯走邪門歪道　批竊錄爆料郭董錄音檔：「老鼠尾」行徑

▲台北市議員徐巧芯日前拿出郭董錄音檔爆料。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨2024總統候選人提名積極走全台各地拜會，近日再提BNT疫苗採購事件。國民黨台北市議員徐巧芯8日在直播中公開郭台銘在宴席談話的錄音檔，說他寫給總統蔡英文「買疫苗，全家移民不選總統」承諾書。對此，資深媒體人黃光芹10日痛批，「這已經是徐第二次走邪門歪道了！這種『老鼠尾』的爆料行徑是不對的。」

徐巧芯在直播中公開郭台銘宴席談話的錄音檔，郭台銘明確指出，當初蔡英文派的代表就是現任海基會的董事長李大維，而他為了爭取採購疫苗，寫下一封承諾書，內容是如果蔡英文對他2024是不是出來選總統還有疑慮，那麼只要讓他可以買BNT疫苗，他願意全家移民，只為了買到疫苗造福台灣民眾。

對此，黃光芹開嗆，「這已經是徐巧芯第二次走邪門歪道了！」她質疑，徐巧芯是否知道，就算如願選上立委，神也擋了、佛也殺了，做人的基本道理依然不可廢，別說以後有没有人敢和她做朋友？竊錄行為甚至已游走法律邊緣。

黃光芹痛批，徐巧芯爆料成癮，已達不擇手段的地步，關起門來別人的私下談話，出了門後若要拿出去爆，都有某種程度的道德風險，更何況是偷錄音，再立即拿到直播節目上去爆。之前她在未告知前行政院發言人陳宗彥的情況下，就直接用擴音方式，將對方的通話在節目中播放，直到中後段才正式揭露身份。

黃光芹認為，不管陳宗彥再怎麼有錯，或事情再怎麼事涉公義，徐巧芯這種「老鼠尾」的行徑都是不對的，也令人唾棄。政治是服務眾人之事，政治也常令人瘋狂，從政之人在追逐權力的過程中，要努力克服心魔，否則成就了政治卻喪失了人性，所為何來？