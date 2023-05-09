3高手被娃娃機店列黑名單「禁止進入」　怒告PO文：我打台技術好

▲3高手被娃娃機店列黑名單。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間知名夾娃娃機店近日在粉專張貼公告，「發現有客人『情緒勒索』店員心生恐懼」，將3男子列為黑名單，禁止進入，被點名的男子得知後，對店家將他個人圖片po網公審感到不解，氣得向警方提告妨害名譽，店家則低調不願回應。律師廖國峻對此表示，公告的照片雖打馬賽克但若足以辨識，就有違反個人資料保護法的疑慮。

▲高手不滿被娃娃機店列黑名單。（圖／民眾提供）

穿紫色外套男子(圖示左下角)說，打台的時間將近7年之久，有時候一個晚上可以花個好幾千元，也是該店的熟客，最近一次是該店辦活動，他跟朋友一起過去打台，由於他打台技術比較好，當天還夾出一支價值數萬元手機，很多零食台都可以少少出，甚至有的客人花很多錢都夾不出來，會拜託他幫忙夾出來，真的不知道說過甚麼「 情緒勒索」的話。

▲高手不滿被娃娃機店列黑名單到警局提告。（圖／民眾提供）

另外一名圖示左上方的男子則訝異的說，他是30年以上資深玩家，平日務農，休閒娛樂就是抓娃機的東西，他也是被朋友通知才知道自己的圖片被po上網路跟門口，更是糾結他說沒有事先通知就拒絕進入店內消費，「今天將我領獎的照片公告在大門口，還列為黑名單，有受辱的感覺。」

▲律師廖國峻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

律師廖國峻表示，娃娃機商店是可以拒絕這3個厲害的人進到店內消費，這是沒問題，但娃娃機商店將這3人照片公開，雖打馬賽克但若足以辨識，就有違反個人資料保護法的疑慮。

而店家私下表示店員人力不足，常常被凹補貨，或是放些好夾的，讓店員感到困擾，如今全案進入司法程序，則低調不受訪。