　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工人宿舍揪團喝酒慶祝　爆發「6人大亂鬥」2掛彩中刀

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉一間工廠移工宿舍，日前發生一起越南與泰籍因語言不通打架事件，據警方初步調查，起因於1名越南移工近日要返國休假，邀集其他友人到宿舍內喝酒慶祝，喧鬧聲過大引發泰籍移工不爽，雙方越演越烈，其中1名越南籍移工拿水果刀，刺傷2名泰籍移工，其中1人有穿刺傷，經送醫縫合後，所幸都無生命危險。

這起鬥毆事件被po上「社會事新聞影音」，從影片中可以看到有多名移工站在宿舍外一片鬧哄哄，而一旁有員警及消防救護車到場，秀安派出所所長林哲旭表示，在 (7)日晚間7點接獲報案，秀水鄉一處移工宿舍有鬥毆，立即派遣員警到場，已釐清涉案6名越南籍移身分及2名泰國籍身分，其中越南籍3人已帶回偵訊，另3人為逃逸移工。

▲彰化秀水移工宿舍大亂鬥。（圖／翻攝自社會事新聞影音 警方提供）

▲彰化秀水移工宿舍大亂鬥。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

林哲旭指出，全案起因於1名越籍移工要返國找來5名同是越南籍移工友人慶祝，在宿舍內飲酒，席間泰籍移工因嫌對方飲酒聲量太大、太吵鬧找對方理論，引發雙方發生爭執，進而發生肢體衝突，再加上雙方語言不通越演越烈，其中1名越南籍移工拿水果刀揮舞，刺傷了2名泰籍移工，其中1人有遭到穿刺，所幸經送醫縫合包紮後，無生命危險。

▲彰化秀水移工宿舍大亂鬥。（圖／翻攝自社會事新聞影音 警方提供）

▲秀安派出所所長林哲旭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
7寶媽爭議黑料連環爆！　「最大苦主」曝光
峇里島情侶「神秘5小時」亡！法醫說話了
郭台銘辦公室深夜發文　堅稱「政府卡BNT疫苗」
校長偷吃舊情人！　想3P要她學波多野結衣
快訊／泰山拋震撼彈！解任獨董陳敏薰
郭台銘屏東造勢「又大秀台語」　向媽祖發誓內容曝
基隆河「巨魚現身」快跟人一樣高！釣客「1舉動」遭轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工人宿舍揪團喝酒慶祝　爆發「6人大亂鬥」2掛彩中刀

3高手被娃娃機店列黑名單「禁止進入」　怒告PO文：我打台技術好

快訊／三重捷運共構宅驚見「半裸男屍」！疑身亡2天　警查明身分中

北港媽祖遶境爆8+9大混戰！20人「小鴨式排隊」被抓進警局

快訊／士檢書記官淪偷拍狼3年！21人崩潰拒和解　法官裁定收押

癌症患者「頭手並用」性騷護理師！挨告結局慘了

宮廟內嘿咻少女慘了！法官判色狼2月徒刑　禁易科罰金恐要關牢籠

快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾神隱　父現身怒罵：霸凌我女兒

高中生批攝影展「很爛」　老師拽住手腕把他拖出教室...下場慘了

3歲女牽媽媽手過馬路被撞死　黃偉哲怒下3指令：比照酒駕公布姓名照片

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

工人宿舍揪團喝酒慶祝　爆發「6人大亂鬥」2掛彩中刀

3高手被娃娃機店列黑名單「禁止進入」　怒告PO文：我打台技術好

快訊／三重捷運共構宅驚見「半裸男屍」！疑身亡2天　警查明身分中

北港媽祖遶境爆8+9大混戰！20人「小鴨式排隊」被抓進警局

快訊／士檢書記官淪偷拍狼3年！21人崩潰拒和解　法官裁定收押

癌症患者「頭手並用」性騷護理師！挨告結局慘了

宮廟內嘿咻少女慘了！法官判色狼2月徒刑　禁易科罰金恐要關牢籠

快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾神隱　父現身怒罵：霸凌我女兒

高中生批攝影展「很爛」　老師拽住手腕把他拖出教室...下場慘了

3歲女牽媽媽手過馬路被撞死　黃偉哲怒下3指令：比照酒駕公布姓名照片

2023中國信託女子公開賽職業業餘配對賽　揮桿獻愛募善款1000萬元

端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

新莊灑水器滿壘「炸裂」　周思齊噴向主審「讓他涼一下」

台北大學女學生「露胸尬舞」瘋傳　影片來源找到了

黃宣香港開唱「驚喜合體天團成員」全場嗨翻　脫口：我比較敗類

冉承霖敲首安再秀雷射肩　葉總滿意笑了讚關鍵之一

2023桃園繡球花季以「浪漫愛情」為主題　5／13-21復興區登場

Honda「電動紅牌重機」預計10月現身東京車展！3新車明年陸續亮相

余謙挨轟不甘心做好「表情管理」　優質先發勝獻給媽媽

10點裁定逼和比賽　葉總坦言希望撐到9局：板凳都光了！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

3歲女牽媽媽手過馬路被撞死　黃偉哲怒：公布姓名照片

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

奪命畫面曝！貨櫃車司機遭堆高機重輾慘死

新北辣媽體驗越式按摩　全裸入鏡氣炸提告

台南母女被撞命案女童死因曝

虐死3歲男童　基隆保母夫婦重判定讞

他背媽媽骨灰罈流浪13年　苗縣伸援

他遭恐怖斷掌！爆惹到重量級大哥

分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」

3歲女童最後身影！與母牽手走騎樓1分鐘後遇劫

更多熱門

相關新聞

被娃娃機店列黑名單　男子怒提告

被娃娃機店列黑名單　男子怒提告

彰化一間知名夾娃娃機店近日在粉專張貼公告，「發現有客人『情緒勒索』店員心生恐懼」，將 3男子列為黑名單，禁止進入」，被點名的男子得知後，對店家將他個人圖片po網公審感到不解，氣得向警方提告妨害名譽，而店家則低調不願回應，律師廖國峻對此表示，公告的照片雖打馬賽克但若足以辨識，就有違反個人資料保護法的疑慮。

黑心掮客騙地主簽約　環保蟑螂濫倒廢棄物

黑心掮客騙地主簽約　環保蟑螂濫倒廢棄物

懷疑被綠…醋夫捅4刀倒頭大睡！妻噴血自打110

懷疑被綠…醋夫捅4刀倒頭大睡！妻噴血自打110

夜間施工停水　員林2.1萬戶受影響

夜間施工停水　員林2.1萬戶受影響

緬、越高職生宿舍大亂鬥！14人全進派出所

緬、越高職生宿舍大亂鬥！14人全進派出所

關鍵字：

秀水移工彰化越南泰國水果刀

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面