工人宿舍揪團喝酒慶祝　爆發「6人大亂鬥」2掛彩中刀

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉一間工廠移工宿舍，日前發生一起越南與泰籍因語言不通打架事件，據警方初步調查，起因於1名越南移工近日要返國休假，邀集其他友人到宿舍內喝酒慶祝，喧鬧聲過大引發泰籍移工不爽，雙方越演越烈，其中1名越南籍移工拿水果刀，刺傷2名泰籍移工，其中1人有穿刺傷，經送醫縫合後，所幸都無生命危險。

這起鬥毆事件被po上「社會事新聞影音」，從影片中可以看到有多名移工站在宿舍外一片鬧哄哄，而一旁有員警及消防救護車到場，秀安派出所所長林哲旭表示，在 (7)日晚間7點接獲報案，秀水鄉一處移工宿舍有鬥毆，立即派遣員警到場，已釐清涉案6名越南籍移身分及2名泰國籍身分，其中越南籍3人已帶回偵訊，另3人為逃逸移工。

▲彰化秀水移工宿舍大亂鬥。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



林哲旭指出，全案起因於1名越籍移工要返國找來5名同是越南籍移工友人慶祝，在宿舍內飲酒，席間泰籍移工因嫌對方飲酒聲量太大、太吵鬧找對方理論，引發雙方發生爭執，進而發生肢體衝突，再加上雙方語言不通越演越烈，其中1名越南籍移工拿水果刀揮舞，刺傷了2名泰籍移工，其中1人有遭到穿刺，所幸經送醫縫合包紮後，無生命危險。

▲秀安派出所所長林哲旭。（圖／記者唐詠絮翻攝）