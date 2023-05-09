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被傳是斷掌案「幕後主使」　重量級大哥發聲：早已不問江湖事

▲▼ 。（圖／資料照）

▲柯姓男子遭歹徒斷掌丟包醫院。（圖／資料照）

突發中心／綜合報導

南投埔里柯姓男子遭斷掌丟包案震驚各界，外傳此案疑與1名中南部重量級大哥有關。但地方人士透露，被指涉的重量級大哥早已經退隱江湖多年，完全沒聽說此事，突然被指涉與其有關，感到不解跟無奈。

地方人士表示，本案涉案的8名蒙面歹徒，在案發當時早已鎖定柯男，趁柯男與司機開車外出時攔車，將柯拖出車外，本僅是想教訓柯男。未料逃跑的司機，卻叫來了10餘名同夥，至一間KTV將蒙面歹徒其中1人的哥哥強行擄走。

不久後，蒙面歹徒接到柯男手下的電話，另一頭傳來哀求的「救命」，聽到親人的求救聲，蒙面歹徒等8人一怒之下，就將柯男的手掌剁斷。

地方人士說，依照江湖規矩，若是事先即有計畫要砍人手掌，在砍斷之後，會將斷掌跟人一起送至醫院治療；此次僅將柯男送醫，卻未將斷掌一起送到，反而是隨意棄置，應是蒙面男子聽到親人也被擄，一怒之下動手斷柯男手掌。

地方人士透露，這2天被指涉是背後主謀的中南部重量級大哥，他本人非常無奈，因他早已金盆洗手，不問江湖事許久，對此案更是不知情，突如其來的指控，令他覺得很無辜、莫名其妙。

案發於6日凌晨，40多歲柯姓男子遭人丟包台中榮總埔里分院急診室外，醫護人員上前發現，柯男雙手手掌遭人砍斷、意識不清，雖經緊急搶救後，無生命危險，但因沒見到斷肢，將終生殘疾。

根據警方調查，柯男疑似與他人有債務糾紛，遭押往山區凌虐，並砍斷雙掌，斷掌則被丟置國姓與台中交界的公路橋下，由於近日大雨，警方回到現場尋找斷肢無果，研判已遭大水沖走，目前涉案8人已到案，並羈押禁見獲准。

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