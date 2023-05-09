口罩有望再鬆綁！羅一鈞曝5／31「這2場域」可能從強制改建議戴

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內口罩禁令已經大幅鬆綁，目前僅剩下醫療照護機構與救護車規定要戴口罩，暫訂維持至5月30日。疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日透露，跨部會防疫聯繫會報有針對口罩令討論，初步傾向疫情沒太多變化的話，可能從「救護車」及「照護機構」先改成建議，但「醫療機構」跟「醫事機構」還需要再討論。

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，世界衛生組織也於5月5日宣布解除國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，不過國內疫情卻出現上升。疾病管制署今（9）日公布，上周新冠併發症通報每日平均新增116例，另每日平均新增15例死亡，都略升，另觀察口服抗病毒藥物使用等指標全數上升，羅一鈞表示，預期到6月底之前都是上升趨勢；變異株監測部分，本土個案中XBB已經占4成，且其中還有8例大角星（XBB.1.16），預期XBB將成本土主流病毒。

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指揮中心解編之後，改由衛福部主政召開Covid-19防治聯繫會報與專家諮詢小組，而國內目前口罩規範是自4月17日起，放寬大眾運輸口罩規定，僅剩剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日再進行檢視。

羅一鈞指出，最近一次跨部會會議中有討論到口罩令，鄰近有些國家，像是紐西蘭、韓國雖維持醫療照護機構的口罩令，但日本、新加坡的醫療機構口罩令已經由強制改為建議。也因此，初期傾向若疫情沒太多變化的話，5月30之後可能從「救護車」及「照護機構」先改成建議，但醫療機構跟醫事機構還需要再討論。