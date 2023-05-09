妻女遭撞1死天倫夢碎！他忍悲哄妻：一家三口重溫玩過的景點

記者林悅、黃資真／台南報導

台南一對母女倆昨(8)日上午行經忠義路三段、成功路口，遭左轉車撞上，3歲女童頭部重創不幸身亡，38歲母親重傷住進加護病房。女童爸爸哽咽表示，目前妻子還不知道女兒過世，答應等她好起來後，再去一次以前一家人玩過的地方。

▲母女遭左轉車撞上，女童當場遭輾斃。（圖／記者林悅翻攝）

女童父親今接受媒體訪問時指出，目前妻子狀況比較穩定，觀察1、2天沒問題的話，會接著處理骨盆、胸口、肩膀等骨折傷勢，另外因肝臟有撕裂傷，出現嚴重內出血，今天中午好不容易才止住。

講到一半，父親忍淚表示，目前妻子已經清醒，不斷詢問女兒狀況，但他擔心重傷妻子無法承受，不得已編謊說女兒正在另間醫院治療，丈母娘在幫忙照顧，甚至答應等妻子好起來後，一家三口一起到以前玩過的景點再玩一次，「不過現在就算老婆好起來了，我女兒也不可能回來了...」。

▲3歲女童爸爸。（圖／記者林悅翻攝）



回顧此案，當時38歲李女帶著3歲女兒過馬路時，遭左轉車輛撞上，李女卡在車底，消防人員以千斤頂將車體抬高救出，李女因肋骨等多處骨折，目前仍在加護病房觀察；女童則是當場被輾過，失去生命跡象，經送醫搶救後，因頭胸部鈍傷，導致創傷性顱內出血不治。

►女童遭輾斃路人送玩具追悼！父鞠躬淚崩「謝謝疼惜」：下輩子再報答

►台南孕婦輾斃3歲女童…稱「肚子裡的賠給你」！爸慟：這樣有用嗎

▼事發現場路口放有鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）

