心疼她來不及長大…女童牽母親手遭輾亡！路人送鮮花、玩具追悼

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市北區忠義路三段、成功路口昨(8)日上午發生死亡車禍，母女倆遭左轉車撞上，3歲女童頭部重創不幸身亡，引發社會討論。今天早上有民眾主動到事發現場放上鮮花與玩具，追悼女童。

▲台南母女倆過馬路時遭撞，女童傷重不治，有民眾在事發路口放鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）



事發現場的路邊，擺有多束香水百合花束，還有寵物狗玩具跟公主手杖，附近店家透露，早上陸續有善心民眾捧著鮮花與玩具到現場擺放，大家都是自動自發拿來的，默默放下就離開，大家心中都相當不捨小女童的離世。

▲當時母親卡在車底受困，女童當場被輾過。（圖／記者林悅翻攝）



而肇事駕駛為懷孕17周的杜姓孕婦（36歲），她表示因左轉時被A柱擋住視線，沒注意到有人過馬路，才不慎撞上，不過車禍畫面曝光後，網友們一片倒批評駕駛「路口轉彎行經人行穿越道，不管怎樣都要減速慢行，肇事者這種速度通過還在那邊扯A柱」、「這不是視線死角，是根本沒在看路」、「就當真的擋風玻璃跟左邊車窗都沒看到好了，都知道自己車子有死角了轉彎還不放慢」、「A柱會有死角是事實，所以一定要減速觀察人行道，沒人才能通行」。

回顧此案，當時38歲李女帶著3歲女兒過馬路時，遭左轉車輛直接撞上，李女卡在車底，消防人員以千斤頂將車體抬高救出，但李女肋骨等多處骨折受重傷，目前仍在加護病房觀察；女童則是當場被輾過，失去生命跡象，經送醫搶救後，因頭胸部鈍傷，導致創傷性顱內出血不治。