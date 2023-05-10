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縱火燒玉井佛堂害死7人...兇嫌曾文彥再逃死　更一審仍判無期

▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井真理家族前輩堂，2019年底發生火災，男子曾文彥因與人怨隙及被拒入住，竟挾怨報復，於深夜縱火燒該前輩堂，造成7死2傷的慘劇，曾男一審遭重判死刑，但二審台南高分院改判無期徒刑、褫奪公權終身，全案上訴最高法院撤銷原判決發回更審。台南高分院更一審10日將他撤銷改判無期徒刑、褫奪公權終身。

▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決書指出，曾文彥於2017年間，曾在台南市玉井區真理佛堂前輩堂之北棟房間內居住過，因與他人發生糾紛而離開。他在2019年間再表達希望返回居住之意，遭真理堂負責人張和平婉拒，曾男即認張和平有所偏袒不公而懷恨在心。

▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾男於2019年12月13日深夜11時50分，買了10公升汽油前往前輩堂，並在北棟1樓玄關及臨西邊走道附近處潑灑汽油，再持打火機點燃衛生紙後擲入潑灑汽油處，瞬間引發爆烈燃燒。由於北棟為供人居住之住宅，大多為木質裝潢，又僅有1處主要出入口，曾男點燃的火勢瞬間成為大火，火勢迅速蔓延燃燒而焚燬住宅，另外還造成當時正在房間內休憩的多名住戶死傷，造成7死2傷的慘劇。

▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾男縱火後因雙腳小腿部位亦遭火勢波及，他在雙腳傷燙傷下走到台三線道路上，最後因痛苦難耐、主動撥打110報案。曾男在電話中坦承縱火並求援，台南市警玉井分局警員趕赴現場將他逮捕，檢方聲押獲准，並依殺人等罪嫌，對他提起公訴。

▲男子曾文彥因與人發生怨隙及被拒入住，縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，一審判死刑，二審更一審撤銷改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一審法院認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷、泯滅人性，還對此舉洋洋得意，毫無悔意重判死刑。案件上訴二審後，高等法院台南分院審理時，認為他自幼有「嚴重社會心理障礙」且治療不彰、符合自首條件等4項理由，改判無期徒刑，裭奪公權終身。

最高法院撤銷二審原判決發回更審後，台南高分院更一審10日上午9時25分許宣判，撤銷改判無期徒刑、褫奪公權終身。

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