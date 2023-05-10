直擊台南恐怖駕駛！不禮讓斑馬線上行人闖紅燈　超扯代價曝

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文表示，5月8日才剛有未禮讓行人事件發生，9日就看到有1部自小客車恣意超車不留安全距離變換車道，不顧紅燈且不讓斑馬線上行人，無視多輛車通行仍擅闖路口，又於公園南路上繼續超車又逆向，感嘆到底要如何才可修法遏止這些無法無天的垃圾？

▲這輛休旅車不禮讓行人闖紅燈，非常離譜。（圖／林悅翻攝）

網友PＯ上一段行車紀錄器影像並表示：「事發時至今日，仍然有駕駛如此誇張。到底要如何才可修法，遏止這些無法無天的垃圾？我們人民到底能做什麼才能處處有安全的人行道？到底要如何才能安全地出門，安全地回家？」

影片中，這輛休旅車9日下午3時24分許行經北區公園南路與公園路口東行，恣意超車、不留安全距離變換車道，不顧紅燈且不讓斑馬線上行人，無視多輛車通行仍擅闖路口，之後又於公園南路上繼續超車又逆向，整個駕駛行為十分誇張離譜。

▲台南市警第二分局副分局長蔡明宗指出，二分局依法舉發違規，並予行政懲處檢討改進。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警五分局副分局長張志能表示，經檢視本案檢舉資料，該自小客車計有4件違規行為，分別為闖紅燈、未禮讓行人、跨越雙黃線行駛、直行車占用最內側轉彎專用道等，五分局已依道路交通管理處罰條例舉發在案，分別為闖紅燈/處以2700元、未禮讓行人/處以2000元、跨越雙黃線行駛/處以900元、直行車占用最內側轉彎專用道/處以600元。共計罰鍰6200元。

另五分局10日動員24名警力，於12個路口執行交通大執法，呼籲駕駛人，行經路口應放慢速度，禮讓行人優先通行，以確保行人用路安全。