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男騎車離家流浪19天　流落桃園土地公廟...暖警助他返家

▲警方深夜巡邏時在土地公廟內發現牽著單車男子徘徊。（圖／大園警分局提供）

▲警方深夜巡邏時在土地公廟內發現牽著單車男子徘徊。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市鶯歌區50歲簡姓男子19天前騎著單車到桃園市找弟弟，之後便音訊全無，直到桃園市大園警分局員警於昨天深夜巡邏時，發現他牽著單車在土地公廟內無助徘徊，經上前關懷發現他有失智情況，而且直喊「好餓、好想回家」，員警勉強聽出他的名字，過濾近百筆資料終於確認其身分，發現他被通報失蹤人口，立即通知家人帶回。

▲▼將他帶回警所並提供熱食，經查為失蹤近20日的新北市失智男。（圖／大園警分局提供）

▲▼將他帶回警所並提供熱食，經查為失蹤近20日的新北市失智男。（圖／大園警分局提供）

▲▼將他帶回警所並提供熱食，經查為失蹤近20日的新北市失智男。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示，新坡派出所警員黃光暐、江文來於8日22時許，巡邏行經觀音區忠愛路三段一處土地公廟時，發現有男子牽著一輛掛買回收物的單車在廟內徘徊，員警見狀上前關心，但男子身上沒有攜帶證件且有失智情形，僅說自己好餓、想回家，員警便先將他帶回派出所，並提供熱食及飲水讓男子補充體力。

經員警耐心關懷詢問，勉強聽出男子的姓名，於是利用其姓名讀音查詢同音字，配合國民影像照片系統，過濾近百筆資料，總算順利查出男子的身分，發現他在4月中旬就被通報為失蹤人口，警方立即聯繫其家屬前來接人。簡男家人接獲通知趕到派出所，頻頻向警方道謝。

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