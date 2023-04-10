老夫妻被迫住超商1個月最新進度　兒女願幫爸媽租屋但「不同住」

▲台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局出面聯繫子女並協助協調，子女同意幫老爸爸、老媽媽租屋並負擔租金。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區一名76歲的黃姓老翁及72歲的妻子，被發現在外流浪，「住」在超商1個多月，經民眾將畫面PO網引發社會關注。台中市社會局在上周獲知後，協助兩夫妻暫時安置在旅館，並聯繫一雙兒女出面協調。社會局表示，老夫妻的兒子、女兒經過協調後，2人同意一起負擔父母租屋費用但不同住一起，無後續棄養問題。

外傳兩老的房子遭兒子賣出，所以被迫流浪，賣屋的錢約500萬元也全被兒子拿走。但據悉，起因係房子貸款尚未還清，唯房屋年久失修，一家人又去借錢裝修，未料貸款還不出來，只好被迫賣房，賣房的錢拿去還掉裝修借款後已經所剩無幾。

社會局表示，老夫妻領有中低收老人生活津貼，是家防中心服務個案，2人每月可領近1萬5千元補助，他們的兒子今年2月賣掉房子後，曾在潭子租房子，後來房東拒絕他們供奉祖先牌位，2人住不到1個月就被迫搬走。社會局一度協助兩夫妻承租房子，有1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租，另1處老夫妻認為空間太小，只好流浪街頭。

2人被發現在1家超商吃睡了1個多月，店員沒有驅趕，有時會提供食物，有時也會有好心路人送上熱騰騰飯菜，夫妻倆雖不至於挨餓，卻苦無居住之所。社會局找來兒子、女兒協調，因兒、女都不方便與老夫妻同住，兩人最後同意幫老爸爸、老媽媽租屋，並負擔租金。