　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老夫妻被迫住超商1個月最新進度　兒女願幫爸媽租屋但「不同住」

▲▼台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局表示，已暫時安置並連繫子女出面。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局出面聯繫子女並協助協調，子女同意幫老爸爸、老媽媽租屋並負擔租金。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區一名76歲的黃姓老翁及72歲的妻子，被發現在外流浪，「住」在超商1個多月，經民眾將畫面PO網引發社會關注。台中市社會局在上周獲知後，協助兩夫妻暫時安置在旅館，並聯繫一雙兒女出面協調。社會局表示，老夫妻的兒子、女兒經過協調後，2人同意一起負擔父母租屋費用但不同住一起，無後續棄養問題。

外傳兩老的房子遭兒子賣出，所以被迫流浪，賣屋的錢約500萬元也全被兒子拿走。但據悉，起因係房子貸款尚未還清，唯房屋年久失修，一家人又去借錢裝修，未料貸款還不出來，只好被迫賣房，賣房的錢拿去還掉裝修借款後已經所剩無幾。

社會局表示，老夫妻領有中低收老人生活津貼，是家防中心服務個案，2人每月可領近1萬5千元補助，他們的兒子今年2月賣掉房子後，曾在潭子租房子，後來房東拒絕他們供奉祖先牌位，2人住不到1個月就被迫搬走。社會局一度協助兩夫妻承租房子，有1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租，另1處老夫妻認為空間太小，只好流浪街頭。

2人被發現在1家超商吃睡了1個多月，店員沒有驅趕，有時會提供食物，有時也會有好心路人送上熱騰騰飯菜，夫妻倆雖不至於挨餓，卻苦無居住之所。社會局找來兒子、女兒協調，因兒、女都不方便與老夫妻同住，兩人最後同意幫老爸爸、老媽媽租屋，並負擔租金。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／新竹爆「瓦斯外洩案」！警消搶救中
李燕無預警放閃！　甜笑搭肩網秒看穿「西裝男身分」
快訊／新店特斯拉自撞！知名設計師送醫不治
快訊／下班注意！台鐵爆「死傷事故」單線行車
人妻買便當驚見詭異條狀物！　內行人羞曝：大吃一「精」
兩波冷空氣襲台！「周末最濕涼」降雨熱區曝
李坤城、林靖恩「爺孫戀」被酸爆！她感嘆：做錯什麼
老夫妻被迫住超商1個月　兒女願幫租屋但「不同住」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／竹北生醫園區瓦斯外洩！消防關閥門「6高鐵特區住戶受影響」

快訊／新店特斯拉撞分隔島起火！名設計師送醫「搶救不治」

林杏兒當選無效案卡關！法官緊張：浪費3個月...下週勘驗新證據

網傳總統訪美行程「侍衛挾帶私菸」　府方提告！警報請檢方偵辦

老夫妻被迫住超商1個月最新進度　兒女願幫爸媽租屋但「不同住」

快訊／囝仔昌外甥遭射殺！招魂「不願走」有冤情　2主嫌羈押禁見

新店特斯拉自撞「秒竄火舌」！駕駛身分曝光　代理上百種歐美品牌

女同婚伴侶誆3P迷魂盜7男　1男猝死裝「馬上風」遭識破

國5驚見特斯拉駕駛+乘客「睡成一片」　國道警：最高罰2.4萬

機車路口減速遭賓士追撞！ 後輪被底盤吞沒　騎士幸運輕傷

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

台南槍擊丟包案「招魂不順」　家屬：藏鏡人沒落網不甘願

快訊／竹北生醫園區瓦斯外洩！消防關閥門「6高鐵特區住戶受影響」

快訊／新店特斯拉撞分隔島起火！名設計師送醫「搶救不治」

林杏兒當選無效案卡關！法官緊張：浪費3個月...下週勘驗新證據

網傳總統訪美行程「侍衛挾帶私菸」　府方提告！警報請檢方偵辦

老夫妻被迫住超商1個月最新進度　兒女願幫爸媽租屋但「不同住」

快訊／囝仔昌外甥遭射殺！招魂「不願走」有冤情　2主嫌羈押禁見

新店特斯拉自撞「秒竄火舌」！駕駛身分曝光　代理上百種歐美品牌

女同婚伴侶誆3P迷魂盜7男　1男猝死裝「馬上風」遭識破

國5驚見特斯拉駕駛+乘客「睡成一片」　國道警：最高罰2.4萬

機車路口減速遭賓士追撞！ 後輪被底盤吞沒　騎士幸運輕傷

「4生肖小人陷害」未來42天衰爆！屬龍被排擠、屬牛與友反目

譴責中國環台軍演　立院朝野明擬發表共同聲明

租25天！陸客「水龍頭+暖氣」24小時全開　房東接電話崩潰了

快訊／竹北生醫園區瓦斯外洩！消防關閥門「6高鐵特區住戶受影響」

羅浮高中免學費還享住宿+補助　獨招限原住民即起迄4／21受理

3次酒駕撞傷人竟敢復出！女歌手登《蒙面歌王》被罵爆　製作組急滅火

謝國城青少棒臺中市顏鉑勛完投勝　攜手桃園市同闖勝部冠軍戰

夏于喬合照張惠妹爆淚　「釣出本人親回留言」又哭了：這一生值得

快訊／新店特斯拉撞分隔島起火！名設計師送醫「搶救不治」

企業女壘將開打　台中國際壘球園區6月完工啟用

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

社會熱門新聞

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

如《心肝寶貝》歌詞般輕哄　李坤城父子合照曝光

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

快訊／台南雞舍「全面燃燒」搶救中

即／高雄砂石車撞機車！後座女乘客遭輾斃

即／租千萬超跑「小牛」上北宜！　他打滑衝對向撞騎士

交車遭撞客戶Mini成鐵餅！他脫困肋骨斷3根

路人報警抓「活春宮」　真相竟是淫男撿屍

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

快訊／新店特斯拉自撞分隔島！駕駛無心跳

更多熱門

相關新聞

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台中市一名84歲陳姓阿嬤控訴房子遭孫子賣掉，昨日被孫女「請出」屋外，一度發生肢體衝突，最終阿嬤被鎖在門外不得進入，因而也睡在門外一整晚。阿嬤控訴：「房子是自己和先生一手打拚起來，就連蓋房子也是自己，當然要守在這裡！」阿嬤二女兒表示，阿嬤固執，不願意去其他地方，很擔心她情緒太激動。遭指控換鎖的孫女表示，一直都有跟阿嬤溝通，已經無法繼續住在這，但是阿嬤不願意搬離。

桃園豪宅王出租七期精華地　傳月入百萬租金

桃園豪宅王出租七期精華地　傳月入百萬租金

閃紅燈硬闖！台中轎車擊落小黃害「烏龜翻」

閃紅燈硬闖！台中轎車擊落小黃害「烏龜翻」

快訊／台中西屯3587戶停電！

快訊／台中西屯3587戶停電！

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

關鍵字：

豐原棄養老夫妻流浪台中

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／Selina公開寶寶性別　曝光4個月大孕肚美成這樣！

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面