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社會 社會焦點 保障人權

刺青父連甩5月兒巴掌是累犯！母帶2孩離家報平安　還有2個留家中

記者游瓊華／台中報導

台中市大雅區傳出一名男子虐待5月大嬰兒，一名半裸刺青男坐在沙發上、手中抱著嬰兒，狂罵「閉嘴！閉嘴！哭X小！」一連對孩子賞出8次巴掌。兩旁還有年幼的孩子，嚇得不敢出聲。家防中心表示，接獲通報後立即聯繫媽媽，媽媽表示，已帶2名孩子到外地，另外2名孩子由爸爸照顧。社工已確認孩子的照顧情形無虞，並與家長討論是否有其他親屬協助照顧。

▲連甩8巴掌譙5月兒「哭X小」，媽媽帶2孩離家躲狠父發文報平安。（圖／翻攝臉書后里幫）

▲連甩8巴掌譙5月兒「哭X小」，媽媽帶2孩離家躲狠父發文報平安。（圖／翻攝臉書后里幫）

據悉，該家庭是重組家庭，家中共有4個小孩最大就讀國小，最小才5個月大，影片中遭呼巴掌的就是年紀最小的5個月大男嬰。據了解，江姓父親是裝修工人，也是一家六口主要經濟供應者。社會局在這次之前，就有刺青父的通報紀錄，可見並非初犯。目前4個孩子中，最大及最小的孩子已經由媽媽帶到外地，另外2名孩子由爸爸照顧。

▲台中大雅傳出一名男子虐待5個月大嫩嬰，不斷施打巴掌，社會局證實有接獲此案。（圖／翻攝Facebook／后里幫）

▲連甩8巴掌譙5月兒「哭X小」，刺青狠父遭曝共有4名小孩。（圖／翻攝臉書后里幫）

江男當日因心情不佳緣故，對無辜的5個月大嬰兒呼巴掌，經大雅分局電話聯繫男童母親鄭姓女子，鄭女表示正於南部處理事情，母子人身均安，小孩目前無恙，將於近日至所內說明案情，分局並已依兒少保護通報社會局介入協助處理，由社工依職權聲請保護令，以及評估兒童是否需安置。

社會局表示，將依職權協助聲請孩子的保護令，並依兒少權法第102條對爸爸開立親職教育。社會局再次重申，任何人不得對兒童及少年遺棄、身心虐待等不正當行為，違者可重罰6萬元到60萬元。

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