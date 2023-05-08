心情不好狂甩5月嬰巴掌！台中刺青父竟獨顧2孩　社會局出手了

▲刺青狠父受不了孩子哭鬧，竟然連甩5月兒8巴掌譙「哭X小」。（圖／翻攝臉書后里幫）



記者游瓊華／台中報導

台中后里區今天傳出一名江姓男子，因情緒不佳、受不了孩子哭鬧，竟對5個月大的男嬰連甩8個巴掌。家防中心接獲通報後立即聯繫媽媽，媽媽表示已帶2名孩子到外地，另外2名孩子原本由爸爸照顧，但讓人憂心狠父會再對兩名幼童動手。台中市社會局剛剛最新回應，社工已確認2名孩童安全無虞，經協調，先交由媽媽的親屬照顧。

▲媽媽帶2孩離家躲狠父，也在社群平台發文報平安。（圖／翻攝臉書后里幫）



男嬰母親也在IG及臉書上發文報平安，強調「現在孩子都是安全的，有什麼決定會再說明」、「謝謝大家關心，弟弟跟我是安全的！」

據悉，該家庭是重組家庭，家中共有4個小孩最大就讀國小，最小才5個月大，影片中遭呼巴掌的就是年紀最小的5個月大男嬰。據了解，刺青狠父是裝修工人，也是一家六口主要經濟供應者。社會局在這次之前，就有刺青狠父的通報紀錄，可見並非初犯。

狠父江姓男子當日因心情不佳緣故，對無辜的5個月大嬰兒呼巴掌，經大雅分局電話聯繫男童母親鄭姓女子，其表示正於南部處理事情，母子人身均安全，小孩目前無恙，將於近日至所內說明案情，分局並已依兒少保護通報社會局介入協助處理，由社工依職權聲請保護令。