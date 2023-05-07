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Apple Watch發威！酒店女客主動脈破裂昏倒　網友感激「救我媽一命」

▲AppleWatch產品。（圖／取自MacRumors）

▲AppleWatch產品。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／台北報導

Apple Watch健康通報機制不斷升級，一名網友在國外知名論壇「Raddit」上爆料，「Apple Watch救了我媽一命」。

一名代號為「Xanderpy」的網友指出，他的媽媽日前於美國出差，住在酒店時開始感到胸部疼痛，她給也在酒店的朋友發簡訊，讓她來她的房間（並不意味著有任何緊急情況）。緊接著，她臉朝倒在地。

幾分鐘後，她的朋友來到她的房間，發現她倒在地上，並撥打了911。在這樣做時，他們說一輛救護車已經在路上了。Xanderpy說：「事實證明，我媽媽的主動脈破裂，情況非常糟糕，以至於她需要一系列瘋狂的情況才能度過難關，包括令人難以置信的快速運送到醫院。」

幾天後，當她從手術中醒來時（加上她最初使用餵食/呼吸管的幾天），Xanderpy表示：「我們問她是否在她昏倒之前撥打了 911。她沒有。我們發現，她的手錶在摔倒後實際上撥打了911，主因是沒有檢測到運動。」

這名網友也表示，他會因此成為蘋果終身信徒。

▲國外論壇爆AppleWatch救命案例。（圖／翻攝Reddit）

▲國外論壇爆AppleWatch救命案例。（圖／翻攝Reddit）

蘋果官網指出，如果 Apple Watch SE 或 Apple Watch Series 4 或後續機型偵測到嚴重跌倒的跡象，它可以在必要時協助你聯絡緊急服務。一旦使用者有嚴重跌倒的跡象，它會點一下你的手腕、發出警示聲，並顯示畫面提示。你可以選擇聯絡緊急服務，或是按下數位錶冠、點一下左上角的「關閉」或點一下「我沒事」，以關閉提示。

如果 Apple Watch 偵測到你有動作，它會等待你回應提示，不會自動撥打緊急服務電話。如果手錶偵測到你沒有動作長達 1 分鐘，便會自動撥打緊急服務電話。如果有 iPhone 14 或 iPhone 14 Pro，當你不在行動網路和 Wi-Fi 覆蓋範圍內，但可以使用「透過衛星傳送的 SOS 緊急服務」時，「SOS 緊急服務」會透過衛星系統將「跌倒偵測」通知傳送至緊急服務。

至於這項功能的開啟方式，蘋果指出，只要3個步驟即可完成：第1、在 iPhone 上打開 Watch App，然後點一下「我的手錶」標籤頁。

第2、點一下「SOS 緊急服務」。

第3、開啟或關閉「跌倒偵測」。 如果已開啟「跌倒偵測」，使用者可以選取「永遠開啟」或「只在體能訓練期間開啟」。

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