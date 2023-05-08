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iPhone 15 Pro Max模型機曝！　「2大改變」螢幕占比更大

▲最新模型螢幕占比更大。（圖／翻攝「Unbox Therapy」）

▲最新模型螢幕占比更大。（圖／翻攝「Unbox Therapy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果預計今年下半將發布iPhone 15系列，但現在已有各種傳聞與「流出」出現，最近一支影片就展示了iPhone 15 Pro Max的模型機，證實了先前許多傳聞的變化和特色，包括螢幕邊寬更窄，螢幕占比更高，以及採用USB-C接口。

IT之家報導，YouTube頻道「Unbox Therapy」一支展示iPhone 15 Pro Max模型機的影片中，可看出新機外觀設計的明顯變化，包括側邊金屬有髮絲紋效果，背面有磨砂質感，增加握感與防滑性。此外，新機比前一代更厚，後鏡頭凸起程度反而會降低，同時也有更大的空間容納電池。

▲蘋果改用。（圖／翻攝「Unbox Therapy」）

▲蘋果改用USB-C接口。（圖／翻攝「Unbox Therapy」）

影片中一大重點，便是這次蘋果新機將放棄自家的Lightning接口，終於採用了USB-C接口，主要是因為受到歐盟要求手機廠商統一規格的壓力。不過上有政策下有對策，據說蘋果加入了一個晶片，讓USB-C接口只有在接上MFI認證的數據線時，才支持更快的充電與數據傳輸速度，對此歐盟已提出反對並制定政策，但實際生效時間要到數年後。

此外，iPhone 15 Pro Max模型機上可看見，靜音開關變成一個支持自定義的動作按鍵，類似Apple Watch Ultra的動作按鍵（action button）。模型機的螢幕邊框也明顯變窄，據了解，正面邊框寬度僅1.57毫米，機身寬度則為76.66毫米，螢幕占比變得更高，動態島面積也縮小。

▲蘋果最新模型機開箱。（圖／翻攝「Unbox Therapy」）

▲靜音開關變成支持自定義的動作按鍵。（圖／翻攝「Unbox Therapy」）

iPhone 15 Pro Max預期將採用3奈米工藝的A17仿生晶片。部分消息透露，iPhone 15 Pro系列售價預計會比前一代高出100美元（約3000元新台幣）；然而目前消息都仍屬於猜測與爆料階段，均未獲得官方證實，實際情況仍得等新機發表才能明瞭。

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