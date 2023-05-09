腦瘤少女成立慈善機構　一票大咖藝人捐款加持！真相曝光攏是假

▲ 梅根（Megan Bhari）與英國男團「一世代」（One Direction）成員路易（Louis Tomlinson）的合照。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

罹患腦瘤的英國女子梅根（Megan Bhari）在2012年以年僅16歲的身分創立了慈善機構「相信魔法」（Believe in Magic），並籌資幫助其他身患絕症的兒童實現夢想，而她的善舉也吸引了諸如英國歌手Jessie J、美國歌手兼時裝設計師菲董（Pharrell Williams）、國民小天后泰勒絲（Taylor Swift）等一眾明星的捐款，甚至還在2015年被時任英國首相卡麥隆（David Cameron）授獎，以表彰這位傑出志願者。然而，直到梅根在2018年去世後，眾人才發現梅根那令人難以置信的真相，她竟然騙了所有人！

綜合BBC、《太陽報》的報導，梅根的父母在她很小的時候就離婚了，因此她都跟媽媽珍（Jean）生活在一起，直到13歲那年，梅根被診斷出患有被稱為假性腦瘤的「原發性顱內高壓症」（Idiopathic intracranial hypertension）。幾年後，珍開始跟朋友宣稱，梅根被診斷出罹患腦瘤。

於是當時16歲的梅根創辦了慈善機構「相信魔法」，並籌資幫助其他身患絕症的兒童實現夢想，包括舉辦灰姑娘舞會派對，或是來一趟迪士尼樂園之旅。

而她的善舉也吸引了諸如Jessie J、菲董、泰勒絲、英國男團「一世代」（One Direction）成員路易（Louis Tomlinson）、英國女子音樂組合「混合甜心」（Little Mix）等一眾明星大咖的捐款，甚至還在2015年被時任英國首相卡麥隆（David Cameron）授獎，以表彰這位傑出志願者，並稱讚她擁有「非凡勇氣」。

然而，當梅根在22歲去世時，醫師表明她死於與脂肪肝相關的心力衰竭，且她的就醫紀錄中完全沒有提及腫瘤一事。不過，其實在此之前，就有其他罹癌兒童的父母開始懷疑梅根病情的嚴重性。

例如阿什克羅夫特夫妻在當時便聘請了私家偵探進行調查，他們事後告訴英國《泰晤士報》記者：「我們和身邊的其他腫瘤科醫師談過，他們也深有同感。」但醫師建議家長要格外謹慎，因為聲稱某人在罹癌問題上撒謊是非常嚴重的指控，而最終相信他們的人確實寥寥可數。

直到2022年初，他們獲准出席驗屍官法庭並聽取4年前審訊時的錄音，才證實梅根不但根本沒有腦部問題，殺死她的是急性心律失常，而且她還挪用了慈善機構的部分捐款來搭乘私人飛機和豪華客輪旅行，並入住迪士尼度假區。

梅根的媽媽珍事後躲避了所有記者的採訪，並堅稱自己的女兒患有腫瘤，不過她也同意將在5年內不再擔任慈善機構的受託人及高級管理職位，目前相關訴訟仍在進行中。

延伸閱讀

▸ 華承妍來台long stay愛上夜市 首選公館豬血糕、蔥油餅

▸ 美國女子來台觀光 與小黃司機成「互動比家人還多」的摯友

▸ 雄獅公司遭檢警搜索 3員工涉詐萬元補助費10萬元交保