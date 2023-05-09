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2023桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫　歡迎青世代參加

▲2023桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫

▲表演訓練。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府藝文設施管理中心推動青世代對劇場及戲劇的認識及參與，今年邁入第五年，以「共擬態」為主題，開設《鐵玫瑰表演訓練場》及《新人類前台訓練場》兩大訓練課程，重新召喚蟄伏青少年內心的動力，走入劇場試煉，在彼此擬態演繹中，創造共感時刻，重新遇見自我。

▲2023桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫

▲前台實務。（圖／藝設中心提供）

負責策劃執行的漂鳥演劇社，於今年獲選為112年度桃園市傑出演藝團體，秉持「戲劇是探索生命的路徑」，致力青少年參與藝文行動，積極形成地方表演藝術能量。《鐵玫瑰表演訓練場》深入鍛鍊文本與戲劇表演擬態演譯，聚焦文句理解及思考，從中發展身體及聲音上的表演詮釋，並於8月10日晚間進行演出創作呈現，邀請學員演前夜宿，彼此交流對劇場的想像，以此探索、鍛鍊內心。

▲2023桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫

▲燈光訓練。（圖／藝設中心提供）

《新人類前台訓練場》以服務啟蒙課程，瞭解專業劇院前台製作環節，認識劇場運作，投身共創成為劇場迎接者，培養青少年在表演藝術產業的理解與視野。前台課程規劃中，特別邀請李惠美策展人、資深劇場工作者陳若蘭老師領銜，聯合漂鳥演劇社、展演中心前台經理團隊，籌劃專屬新一代前台文化人員的實務課程。

2023「桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫」持續透過戲劇，創造青少年對環境、更主動地思考與參與行動，即日起歡迎每位青世代的你，帶著「共擬態」的精神，一同成就未來世代的新視野。

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