雨神快來！曾文水庫「進帳100萬噸」蓄水量6.45%　台南1天就用光

▲曾文水庫。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鋒面過境帶來豐沛雨量，全台水庫進帳1664萬噸，卻集中在北部及中部，全台仍有6座水庫水量衰退，多集中於中南部地區。其中，曾文水庫雖進賬100萬噸水量，但台南一天用水量也是100萬噸，只能等待下一波鋒面精準降雨，緩解缺水的情況。

台南地區7日上午8時許開始下雨，直到晚上7時許，水利署的資料，曾文水庫蓄水量僅6.5%、3267萬噸，烏山頭水庫57.62％、4564萬噸，南化水庫19.8％、1771.77萬噸，3座主要水庫蓄水量共9602萬噸，已低於1億萬噸，可說是嚴重缺水。

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▲台南地區嚴重缺水。（圖／記者林悅翻攝）



水利署資料顯示，截至8日上午7時許，曾文水庫蓄水量6.45%、3270萬噸，烏山頭水庫56.79％、4498萬噸，南化水庫19.54％、1748萬噸，3座主要水庫蓄水量共9517萬噸，反而少了86萬噸，仍處重缺水困境，惟水庫蓄水量8日還會陸續有進帳，但尚難緩解台南水庫蓄水量嚴重不足困境，期待最近幾天能持續降大雨，一舉解台南旱象之渴。

台南市長黃偉哲過去曾表示，台南市每日平均用水量超過100萬噸，一起要找出更多方法節水抗旱。以此推算，此波鋒面帶來的百萬噸水量，僅1天就被耗盡，仍需要更多與水傾注。

氣象局指出，下一波鋒面將於周六接近，中北部地區雲量增多，降雨的機會也會慢慢提高，周日到下周一之間鋒面快速通過，各地有出現短暫陣雨的可能性。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

