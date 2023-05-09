2天賺2549萬噸　全台水庫「最大贏家」出爐！南部只喝高雄1天量

▲曾文水庫下雨了。（圖／經濟部水利署）



記者許力方／綜合報導

梅雨季首波鋒面快閃退場，南部地區久違天降甘霖，民眾歡呼「雨神」終於突破結界，根據水利署統計，2天下來，全台水庫降雨效益估計達到2549萬噸，其中以中部水庫喝最多水，南部水庫則只有進帳181萬噸，「相當於高雄一天所需」，目前全台水庫蓄水量以新竹寶二第二水庫最高，達60%，其次是新北翡翠水庫57%。

水利署統計，6日上午7時到8日下午4時，這波梅雨鋒面帶來給全台各主要水庫總降雨效益為2549萬噸水量，中部水庫進帳最多，冠軍落在日月潭（含霧社）水庫，預估入流量將達520萬噸，第二名是德基水庫400萬噸，第三名鯉魚潭水庫也有320萬噸。北部水庫約挹注950萬噸，前三名依序為石門、寶山寶二、翡翠水庫。南部水庫降雨效益則僅有181萬噸，串聯運用的曾文、烏山頭水庫喝了120萬噸。

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根據國家災防科技中心資料，全台主要水庫2天資料差異中，以日月潭水庫上升最多，達到3.3%，寶二水庫上升2.5%，鯉魚潭水庫上升1.7$，新山水庫上升1.3%。目前水利署統計，蓄水量最高的是寶山水庫達60.76%，其次為翡翠水庫57.63%、烏山頭水庫56.79%、寶山水庫55.95%、永和山水庫53.92%。

水利署指出，供應澄清湖水庫水源的高屏溪上游這兩天有顯著降雨，可減少高雄供水調度壓力。經濟部稱，水情比較吃緊的南部水庫進帳近200萬噸的水，相當於高雄一天所需，不過雨量還不足以為旱象解渴，目前已加緊腳步拚造水，位在高雄的海淡廠一個月迅速建置，並在試運轉產水後，目前每天已可產出5000噸的水。